Ý nghĩa và một vài gợi ý thú vị để khai bút đầu xuân năm mới 2018

Khai bút đầu xuân là một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Thế nhưng, bạn có biết ý nghĩa của phong tục này và đã có ý tưởng nào để khai bút đầu xuân năm mới 2018 chưa?

Khai bút đầu xuân là một nghi lễ tượng trưng cho sự thuận lợi và thành công khi bắt đầu sự nghiệp, sự học hay viết cho một năm mới, thể hiện sự tôn trọng đối với việc học tập và công việc cầm bút. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách khai bút đầu xuân năm mới 2018 ngay bây giờ nhé. Ý nghĩa của việc khai bút đầu năm Khai bút đầu năm. Nguồn: Internet. Tục khai bút đầu xuân hay còn gọi là khai bút đầu năm hay chắp bút đầu năm thường được các học sỹ, học giả xưa thực hiện. Sau giao thừa, vào những thời khắc đầu tiên của năm mới, mỗi người thường tự chọn cho mình một thời điểm được coi là giờ tốt, giờ đẹp nhất để làm lễ khai bút. Khai bút chính là môt trong những phong tục ngày Tết Việt Nam rất đặc sắc.

Đây không phải là một nghi lễ bắt buộc trong ngày tết. Nhưng từ lâu, nó đã được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Trước đây thường chỉ có những ông đồ, thầy đồ, học sĩ…mới thực hiện nghi thức khai bút. Sau lễ cúng giao thừa, họ sẽ đốt lư trầm bên bàn viết và cầm cây bút thảo những câu đối hay, những chữ có ý nghĩa lên giấy đỏ hoặc giấy hoa tiên. Cách khai bút đầu xuân. Nguồn: Internet. Theo quan niệm dân gian, những chữ “khai bút đầu xuân” phải do mình tự nghĩ ra, chứ không nên sao chép của người khác.Đó có thể là dòng chữ ghi họ tên, tuổi, quê quán của người cầm bút hoặc một vài câu thơ được sáng tác ngẫu hứng. Đôi khi, nó cũng chỉ đơn giản là những xúc cảm hay những mong ước tốt đẹp về gia đình, bạn bè, công việc, học hành, thi cử…

Ngày nay, tục khai bút đầu xuân đã có nhiều thay đổi. Nó không còn phổ biến mà mang đậm ý nghĩa như xưa nữa. Tuy nhiên, với nhiều gia đình, đặc biệt là các học sinh, giới văn sĩ, thi sĩ, người làm nghề viết lách… phong tục này vẫn rất được coi trọng. Bởi ngoài những giá trị chân thiện mỹ, việc khai bút đầu xuân còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó không chỉ tượng trưng cho sự khởi đầu một sự nghiệp, sự học mà còn gửi gắm rất nhiều tâm tư, nguyện vọng về một năm mới suôn sẻ, hạnh phúc và thành công. Cách khai bút đầu xuân năm mới 2018 Thông thường, thời gian khai bút thường vào ngày đầu tiên của năm, có thể ngay sau giao thừa. Tuy nhiên, hiện nay, không nhất thiết là phải khai bút đúng ngày đầu tiên, cũng không cần quan trọng ngày tốt hay xấu. Khai bút đầu năm bằng những câu nói yêu thích. Nguồn: Internet. Dưới đây là một số câu khai bút đầu xuân hay mà bạn có thể tham khảo. ‘Xuân an khang đức tài như ý/ Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên’ ‘Tân niên, tân phúc, tân phú quý/ Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an’ ‘Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố/ Lộc trên trời, lộc xuống nhân gian’ ‘Xuân sang cội phúc sinh nhành lộc/ Tết về cây đức trổ thêm hoa’ ‘Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh’ ‘Mai vàng nở rộ mừng năm mới/ Đào hồng khoe sắc đón xuân sang’ Đầu năm mới, bạn cũng có thể tự dành cho mình những lời chúc ý nghĩa. Hoặc, bạn cũng có thể viết ra những tâm nguyện của mình trong năm mới hay một lá thư tình đầu năm gửi cho chính bạn.

Hướng dẫn cách cúng lễ hóa vàng cho ông bà mùng 3 tết Cúng mùng 3 Tết (có nơi mùng 4) còn gọi là lễ cúng đưa ông bà hay lễ hóa vàng. Tục này rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt.

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