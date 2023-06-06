Hà Nội: Gara ô tô hàng răm mét vuông bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi nhiều xe sang tiền tỷ

Đời sống 06/06/2023 11:43

Những xe bị cháy đa phần đều có giá trị, ngoài chiếc xe Mercedes bị cháy ở bên ngoài thì bên trong còn có cả xe Range Rover.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, liên quan đến vụ cháy gara ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp, sáng 6/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, có 9 chiếc xe bị cháy.

Đại diện Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an quận Nam Từ Liêm thông tin, trong số 9 xe ô tô bị cháy thì có 8 xe bị cháy hoàn toàn và 1 xe bị cháy một phần. Những xe bị cháy này đa phần đều có giá trị. Ngoài chiếc xe Mercedes bị cháy ở bên ngoài thì bên trong còn có cả xe Range Rover.

Hà Nội: Gara ô tô hàng răm mét vuông bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi nhiều xe sang tiền tỷ - Ảnh 1
Vụ cháy lớn đã khiến nhiều xe ô tô hạng sang bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin ban đầu, khoảng 17h53 ngày 5/6, Công an quận Nam Từ Liêm nhận tin báo cháy tại Trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus - Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Carplus Việt Nam, số 318 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn.

Xưởng bị cháy rộng gần 300m2, cao 1 tầng, tường gạch lửng, phía trên quây tôn, mái lợp tôn. Đám cháy lan sang nhà trọ bên cạnh khoảng gần 200m.

Hà Nội: Gara ô tô hàng răm mét vuông bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi nhiều xe sang tiền tỷ - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy tại Trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus trên đường Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm (Hà Nội) - Ảnh: Vietnamplus

Dẫn tin từ Vietnamplus, đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, một xe cứu nạn, cứu hộ; Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm xuất hai xe chữa cháy, một xe téc.

Trung tâm Chữa cháy Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội điều động hai phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Hà Nội: Gara ô tô hàng răm mét vuông bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi nhiều xe sang tiền tỷ - Ảnh 3
Lực lượng chức năng có mặt kiểm soát đám cháy - Ảnh: Vietnamplus

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phối hợp, triển khai 4 lăng B phun nước dập tắt đám cháy. Sau đó, các lực lượng đã bàn giao hiện trường cho Công an phường Cầu Diễn bảo vệ để thống kê thiệt hại về tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan liên quan điều tra làm rõ.

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