Hà Nội: CSGT giúp cụ ông 84 tuổi đi lạc dưới mưa tầm tã về nhà an toàn

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 26/8, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, khoảng 10h20 cùng ngày, tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú và Đại úy Đinh Văn Đạt (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7) trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Khuất Duy Tiến đã phát hiện, giúp đỡ một cụ ông bị đi lạc, đang ngồi một mình dưới mưa. CSGT đưa cụ ông L.Q.T. (84 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) vào nơi khô ráo, kiểm tra thông tin của cụ. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo cảnh sát, thời điểm phát hiện, cụ ông có biểu hiện không bình thường, ngồi một mình dưới mưa, người cụ đã tím tái vì lạnh, bên cạnh có hai túi nilon đựng quần áo và giấy tờ cá nhân.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định cụ là L.Q.T. (84 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội). Đặc biệt, trong giấy tờ tùy thân của cụ có thẻ đảng viên với 47 năm tuổi Đảng. Tổ công tác sau đó đã đưa cụ ông vào nơi khô ráo nghỉ ngơi, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị để nhanh chóng liên hệ với Công an phường Tây Hồ xác minh, tìm người thân cho cụ.

CSGT giúp cụ ông 84 tuổi đi lạc dưới mưa tầm tã về nhà an toàn. Ảnh: Báo Dân Trí. Đến 12h15 cùng ngày, anh L.Q.A. (50 tuổi, con trai cụ) đã có mặt và đón cụ về nhà an toàn. Thay mặt gia đình, anh L.Q.A. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ CSGT đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ, giúp đỡ bố anh trong điều kiện mưa to, gió lớn, nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Trước đó, công an Phú Thọ giúp cụ ông 84 tuổi đi lạc đường trong bão số 3 về nhà. Theo VOV, khoảng 4h20 sáng 22/7, Tổ công tác Công an phường Thống Nhất trên đường tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động ứng phó cơn bão số 3 phát hiện có một cụ ông đi lang thang ngoài đường trong lúc trời mưa to. Khi lực lượng Công an hỏi tên tuổi, địa chỉ thì ông không nhớ mình tên gì, ở đâu. Ngay sau đó, Tổ công tác Công an phường đã đưa cụ ông về trụ sở Công an phường và tiến hành kiểm tra, xác minh cụ ông trên là ông V.N.L. (84 tuổi, trú tại tổ 8, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ). Liên hệ với gia đình được biết, gia đình đã mất liên lạc với ông L. từ sáng sớm. Gia đình đang tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Công an phường Thống Nhất đã liên lạc hỗ trợ gia đình đón ông L. về nhà đảm bảo an toàn.

