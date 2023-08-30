Hà Nội: Bắt giữ người đàn ông cởi trần phi dao vào ô tô Land Cruiser đang chạy trên đường

Người đàn ông cởi trần bất ngờ phi dao cắm thẳng vào kính sau của ô tô Land Cruiser đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Chiều 30-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ người đàn ông phi dao cắm vào kính ô tô Land Cruiser đang chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ, để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Hình ảnh người đàn ông phi dao vào xe ô tô. Ảnh cắt từ clip

Theo công an, người đàn ông này có nhiều tiền án, tiền sự. Thời điểm gây án, người này trong tình trạng say rượu, không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô - theo báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, báo Pháp luật và Đời sống đưa tin, camera hành trình ghi lại sự việc xảy ra chiều 27/8, người đàn ông cởi trần, đỗ xe máy ngay trên đường phố, tay cầm một con dao dài khoảng 30cm đi giữa đường rồi bất ngờ phi trúng, cắm vào phần kính hậu chiếc xe ô tô Land Cruiser đang chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Thời điểm này, trên phố khá đông các phương tiện qua lại. Rất may sự việc đã không gây ảnh hưởng đến những người đi đường xung quanh. Sau khi có hành động nguy hiểm trên, người đàn ông đã phóng xe máy bỏ đi. Clip này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Long Biên điều tra, xử lý theo quy định.

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