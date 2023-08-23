ĐH Bách khoa Hà Nội lên tiếng việc hai thủ khoa toàn khối A00 trượt nguyện vọng 1

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Mạnh Hùng (Trường THPT Trưng Vương, Văn Lâm, Hưng Yên) là một trong ba thủ khoa khối A00 toàn quốc với số điểm 29,35 (vật lý 10, toán 9,6, hóa 9,75).

Tương tự, Nguyễn Mạnh Thắng (cựu học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang), thủ khoa toàn quốc khối A00, cho biết sau khi Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, Thắng biết mình không đủ điểm vào ngành khoa học máy tính nguyện vọng 1.

Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Mạnh Thắng là hai trong ba thủ khoa toàn quốc khối A00 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietnamPlus, giải thích về sự việc hy hữu này, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay nhiều năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đều xét điểm chuẩn theo cách nhân đôi điểm môn chính là môn Toán.

Công thức tính điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính như sau: Điểm xét tuyển = (Toán x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên.

Với cách tính như trên, những học sinh có điểm môn Toán cao sẽ có lợi thế hơn. Hai em Nguyễn Mạnh Thắng và Nguyễn Mạnh Hùng là thủ khoa khối A00 toàn quốc nhưng điểm toán đều đạt 9,6 điểm, thấp hơn điểm toán của nhiều thí sinh khác. Do vậy, khi áp dụng công thức trên, điểm xét tuyển của Thắng và Hùng không cao bằng điểm của các thí sinh khác có điểm môn Toán cao hơn, dù các thí sinh này không phải là thủ khoa.

Trượt nguyện vọng một, nhưng với điểm số cao, cả hai nam sinh cùng đỗ nguyện vọng hai vào ngành Kỹ thuật Máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngành này của trường năm nay lấy 28,29 điểm.

Tuy nhiên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay hai thủ khoa vẫn còn có cơ hội học ngành Khoa học máy tính nếu các em vươt qua vòng phỏng vấn để được chọn vào lớp Tài năng Khoa học máy tính của trường. “Việc phỏng vấn sẽ diễn ra sau khi các em nhập học và đây là lớp chọn những sinh viên tinh hoa với rất nhiều cơ hội đi học nước ngoài”, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay.