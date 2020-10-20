Gửi phụ nữ ngày 20/10: Đừng ngại nhận quà, cũng đừng quên tặng quà cho chính mình

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, mong rằng phụ nữ sẽ luôn biết mình xứng đáng được nâng niu quý trọng và cũng đừng quên yêu thương chính mình.

Đừng ngại nhận quà Tôi còn nhớ lần đầu tiên tặng cho mẹ mình một cành bông vào ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, mẹ tôi đã luôn miệng nói: “Quà với chả cáp, toàn phí tiền, lần sau đừng tặng mẹ nữa”. Tôi lúc đó thật sự đã nghĩ mẹ mình không thích được tặng hoa. Nhưng bông hoa đó mẹ tôi đã giữ trong nhà rất lâu, tới mức từng cánh hoa đã rơi rụng hết thì mẹ mới đem vứt đi. Lớn hơn một chút, tôi tặng mẹ một chiếc áo len, mẹ tôi vẫn tỏ ra không cần, muốn tôi đừng phí tiền mua quà. Nhưng chiếc áo len đó mẹ tôi giữ rất cẩn thận, mỗi lần mặc ra ngoài đều khoe rằng là được con tặng. Tôi liền hiểu rằng phụ nữ chính là như thế, họ luôn thích được tặng quà, nhưng lại cho rằng mình không nên nhận quà từ những người mình yêu thương.

Hãy cảm thấy mình quý giá để được nhận quà, được tôn vinh - Ảnh minh họa: Internet Nhưng bạn biết không, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Và đôi khi những người quý trọng bạn chỉ muốn thể hiện tình cảm với bạn nhiều hơn bằng món quà vào những dịp đặc biệt. Vì họ thấy bạn xứng đáng, thậm chí những món quà nho nhỏ kia cũng chẳng thể nói lên hết lòng biết ơn và tình cảm của họ dành cho bạn. Đừng cho họ cảm giác bạn không thích và họ không cần phải thể hiện lòng biết ơn, yêu thương với bạn. Tặng quà là cách thể hiện lòng quý trọng, và bạn có quyền thấy hạnh phúc với những gì mình xứng đáng được nhận. Đừng ngại nhận quà, đặc biệt là từ những người bạn yêu thương. Vì không phải tự dưng có những ngày để mọi người tôn vinh phụ nữ. Vì phụ nữ luôn xứng đáng được như thế, và luôn có quyền được như thế. Hãy cảm thấy mình quý giá để được nhận quà, được tôn vinh.

Nhưng đừng quên tặng quà cho chính mình Đừng quên tặng quà cho chính - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ được tặng quà vào những ngày đặc biệt đương nhiên là niềm vui lớn nhất. Nhưng cũng đừng quên tặng quà cho chính mình. Đừng chỉ đợi quà của người khác mà quên tự dành cho mình những điều bản thân thật sự thích. Người khác tặng quà cho bạn đó là vì bạn xứng đáng được yêu thương, còn bạn tặng quà cho bản thân thì chính là bạn luôn quý trọng mình. Có một kiểu phụ nữ luôn khiến đàn ông chuẩn bị chu đáo những món quà vào dịp đặc biệt. Không hẳn vì cô ấy xinh đẹp, mà là vì cô ấy không quá cần những món quà của đàn ông. Cô ấy có thể tự mua cho mình một chiếc túi đắt tiền, một bộ váy rực rỡ, hay bất kì thứ gì cô ấy thích. Cô ấy tự yêu bản thân ở một mức độ đã định sẵn cho mình. Và đàn ông khi muốn yêu thương người phụ nữ thế này thì phải càng muốn cho cô ấy nhiều hơn. Giá trị của phụ nữ trong mắt đàn ông nằm ở mức độ phụ nữ yêu bản thân nhiều hay ít. Phụ nữ sống không nên quá xa xỉ, nhưng nhất định phải cho mình một giá trị, những gì thật sự xứng đáng Ảnh minh họa: Internet Vì thế, một người đàn bà thông minh sẽ không quên tự thưởng cho mình những món quà vào dịp đặc biệt. Phụ nữ sống không nên quá xa xỉ, nhưng nhất định phải cho mình một giá trị, những gì thật sự xứng đáng. Bạn quý trọng mình bao nhiêu thì người đàn ông muốn giữ lấy bạn càng phải quý trọng bạn nhiều hơn thế. Phụ nữ muốn được yêu thương thì nhất định phải yêu bản thân trước tiên. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, mong rằng phụ nữ sẽ luôn biết mình xứng đáng được yêu thương và cũng đừng quên yêu thương chính mình. Không phải phụ nữ đẹp mới được quà, mà là phụ nữ luôn xứng đáng được nhận quà và cũng đừng quên tự tặng quà cho chính mình.

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