Gần Tết, chợ, trung tâm thương mại ế ẩm không ai mua: Tiểu thương 'thấp thỏm', như ‘ngồi trên đống lửa’, lí do vì sao?

Đời sống 12/12/2022 10:51

Hiện đang bước vào mùa cao điểm mua sắm dịp Tết, tuy nhiên, nhiều cửa hàng, chợ đầu mối và cả các siêu thị ở TP.HCM cũng ‘ế ẩm’ lạ thường khiến nhiều tiểu thương lo âu.

Theo Thanh Niên, dạo đến chợ Bình Tây - ngôi chợ truyền thống chuyên cung cấp đồ khô, bánh mứt tết giá sỉ tại Hồ Chí Minh, không khí mua bán khá vắng vẻ từ bên ngoài cho đến bên trong nhà lồng chợ. Tại đây, hàng hóa ngồn ngộn với giá bình ổn nhưng khách mua thì thưa thớt. “Gần tết đến nơi mà chợ vắng lắm. Tiểu thương cũng đã dự đoán sức mua giảm nhưng nhìn cảnh này không khỏi lo lắng. Người bán còn nhiều hơn người mua.”

“Dù biến động giá cả đầu vào khá cao nhưng các mặt hàng thực phẩm gần như vẫn giữ ổn định, không thay đổi so với thời điểm cận tết năm trước. Nhưng năm nay người mua rất ít, có khi cả ngày nay chưa bán được gì”- một số tiểu thương chia sẻ.

Gần Tết, chợ, trung tâm thương mại ế ẩm không ai mua: Tiểu thương 'thấp thỏm', như ‘ngồi trên đống lửa’, lí do vì sao? - Ảnh 1
Chợ ế ẩm mùa cao điểm. Ảnh: Internet

Tại chợ Bà Chiểu, tình hình mua sắm trong những ngày cuối tuần cũng không mấy khả quan. Cô Tài, chủ sạp bánh mứt, cám cảnh: “Không biết người mua đi đâu hết. Hôm nay là cuối tuần mà khách còn vắng hơn cả ngày thường. Vài hôm nữa chưa biết sao chứ như hiện nay thì chúng tôi thấp thỏm ngủ không được.”

Theo Báo Tiền Phong, tại khu vực kinh doanh thịt heo chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM) hầu như chỉ có tiểu thương ngồi trước sạp, vắng hẳn khách mua.

Gần Tết, chợ, trung tâm thương mại ế ẩm không ai mua: Tiểu thương 'thấp thỏm', như ‘ngồi trên đống lửa’, lí do vì sao? - Ảnh 2
Chợ bán thực phẩm 'ế ẩm' từ sáng đến chiều. Ảnh: Tiền Phong

Gần 30 năm buôn bán ở chợ, bà Dương Mai (sạp 574) cho biết, chưa lúc nào thời điểm cuối năm nhưng ế ẩm như giai đoạn này. Trước đây, mỗi ngày bà Mai bán tới 100kg thịt heo, còn hiện tại chỉ lấy khoảng 30kg, nhưng ngồi từ sáng tới trưa vẫn chưa hết.

Gần Tết, chợ, trung tâm thương mại ế ẩm không ai mua: Tiểu thương 'thấp thỏm', như ‘ngồi trên đống lửa’, lí do vì sao? - Ảnh 3
Các trung tâm, siêu thị vắng khách hàng. Ảnh: Internet

Sự thưa vắng lan cả vào các trung tâm thương mại. Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng ở MM Mega Market, P.An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), lượng khách khiêm tốn trong khi hàng hóa, thực phẩm rất phong phú, giá cả gần như không biến động nhiều. Đặc biệt, khu vực trưng bày hàng hóa tết đã có đầy đủ các loại bánh mứt, tuy nhiên chưa có nhiều khách lựa chọn.

Thông thường, trước Tết tầm khoảng 1,5 tháng, lượng tiêu thụ thịt heo rất cao vì đây là thời điểm các doanh nghiệp (DN), cơ sở mua heo về để chế biến bán Tết, tuy nhiên năm nay gần như "đóng băng". Sức mua quyết định thị trường tiêu thụ và giá thành.

Lý giải nguyên nhân sức tiêu thụ thịt gà đang giảm dù ngay trong thời điểm cuối năm, nhiều lễ hội như lễ Giáng sinh, Tết dương lịch, ông Lê Văn Quyết - Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ cho rằng vì tình hình một số công ty và công nhân có những biến động ngay dịp cuối năm. Theo đó, hiện nguồn cung trong nước đang dư, các nguồn tiêu thụ đều giảm trên cả nước. Ví dụ như các bếp ăn tập thể, người lao động bị ảnh hưởng bởi kinh tế khó khăn nên thu nhập giảm, nhiều công ty xí nghiệp giảm giờ làm, thậm chí phải giảm bớt công nhân, do đó nhu cầu cũng giảm.

Ông Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng chợ đầu mối Hóc Môn, kỳ vọng: “Do đặc thù của chợ là phân phối hàng thực phẩm tươi sống tiêu dùng hằng ngày nên các loại thực phẩm tết phải đợi gần đến sát thời điểm cuối năm mới có thể đánh giá được. Hiện nay, hàng hóa về chợ cũng bình ổn, giá cả chưa có sự thay đổi đột biến. Riêng mặt hàng củ kiệu thì đã bắt đầu có lượng hàng về nhiều và có nhu cầu tiêu thụ ở thời điểm hiện tại”.

Đại diện chợ đầu mối Bình Điền thông tin: “Hiện nay, các loại trái cây về chợ tương đối chậm lại hoặc giữ ổn định do nhiều chủ vườn đang dưỡng trái để phục vụ cho dịp tết. Còn khá sớm để nhận định tình hình tiêu thụ trái cây tại chợ nhưng dự đoán các loại trái để cúng tết như bưởi, xoài, cam canh, thanh long, táo ngoại nhập… sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm”.

 

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Từ khóa:   đời sống kinh doanh mua bán chợ Tết tình hình hàng hóa

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