Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày

Đời sống 23/09/2023 09:50

Theo thông lệ, tháng 9 hằng năm, Bộ LĐ-TB-XH tiến hành xây dựng phương án các ngày nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Ngày 22-9, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), cho biết đơn vị này có tờ trình Bộ LĐ-TB-XH để xem xét 2 phương án cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo ông Thắng, tờ trình mới được gửi lên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; sau đó Bộ trưởng sẽ xem xét phương án rồi gửi các bộ, ngành nhằm lấy ý kiến trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ để quyết định.

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày - Ảnh 1
Phương án 1, người dân được nghỉ trước Tết 2 ngày và 5 ngày sau Tết bao gồm cả nghỉ bù - Ảnh: Báo Người Lao Động

Phương án 1: Công chức, viên chức nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù do trùng với cuối tuần. Bắt đầu từ thứ Năm ngày 8-2-2024 đến hết thứ Tư ngày 14-2-2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019).

Phương án 2: Công chức, viên chức đề xuất nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Sáu ngày 9-2-2024 đến hết thứ Năm ngày 15-2-2024 Dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày - Ảnh 2
Bộ LĐ-TB-XH đề xuất 2 phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, theo Bộ LĐ-TB-XH, cả 2 phương án đề xuất đều có số ngày nghỉ bằng nhau nhưng bộ này đề xuất chọn phương án 1 vì đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau tết.

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH cho hay, căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ áp dụng với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ tết Nguyên đán. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ cho người lao động như đối với công chức.

Sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình dự thảo phương án nghỉ tết lên Thủ tướng xem xét quyết định.

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