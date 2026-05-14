Dùng iPhone 16 Pro, có nên lên đời iPhone 17 Pro Max không?

So với chip A18 Pro của 16 Pro, iPhone 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro với CPU 6 lõi, GPU 6 lõi tích hợp Neural Accelerators cùng Neural Engine 16 lõi. Khi mở ứng dụng chỉnh sửa video hoặc chơi game đồ họa, Neural Accelerators sẽ xử lý song song các tác vụ AI, giúp thiết bị vận hành ổn định và hạn chế nóng máy.

Để đưa ra quyết định có nên nâng cấp hay không, người dùng có thể xem qua các nâng cấp mới trên dòng 17 Pro Max.

Bên cạnh đó, iOS 26 là mảnh ghép hoàn thiện cho con chip mới. Hệ điều hành được xây dựng với lớp nền ưu tiên cho Apple Intelligence, khiến các thao tác viết văn bản, tạo ảnh trên máy diễn ra mà không cần gửi dữ liệu lên đám mây. So với 16 Pro, mọi tính toán nội tại trên 17 Pro Max giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt.

Công nghệ video mới và chất lượng camera kết hợp AI

Trong khi camera telephoto iPhone 16 Pro chỉ dừng ở 12MP, iPhone 17 Pro Max gây ấn tượng với hệ thống ba camera đều đạt độ phân giải 48MP. Nhưng điều làm thay đổi trải nghiệm là camera Fusion Telephoto 200mm cho phép zoom quang 8x giúp ghi lại những khung hình rõ nét ở khoảng cách xa.

Trải nghiệm thực tế trên điện thoại 16 Pro

Không chỉ dừng ở ảnh tĩnh, khả năng quay video trên 17 Pro Max cũng được nâng cấp đáng kể. Máy Apple iPhone 17 Pro Max hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision lên đến 120 fps ở camera chính và ghi ProRes RAW trực tiếp ra ổ đĩa ngoài. So với 16 Pro, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chế độ Action mode lên đến 2,8K và khả năng thu âm thanh nổi với bốn micrô chuẩn phòng thu, giúp video chuyển động nhiều vẫn giữ âm thanh chân thực.

Dung lượng pin và bộ sạc lên đến 40W

17 Pro Max đạt thời gian xem video lên đến 37 giờ liên tiếp, cao hơn 10 giờ so với mức 27 giờ của 16 Pro. Dung lượng pin lớn hơn cùng sự tối ưu từ iOS 26 giúp iPhone 17 Pro Max trụ tốt qua một ngày làm việc dài mà ít khi phải lo tìm ổ sạc giữa chừng.

Về bộ sạc, 17 Pro Max hỗ trợ bộ sạc 40W, đạt 50% pin trong 20 phút nhanh hơn so với chuẩn 27W của 16 Pro. Sạc không dây MagSafe cũng được nâng lên 25W, rút ngắn thời gian sạc đầy đáng kể so với thế hệ trước.

Đang dùng 16 Pro có nên lên đời iPhone 17 Pro Max không?

Khi nhu cầu sử dụng của bạn chỉ dừng ở các tác vụ cơ bản và chưa có nhu cầu đổi mới trải nghiệm nâng cao, 16 Pro vẫn là một công cụ thừa sức đáp ứng. Tuy nhiên, nếu đang cân nhắc đợi giá hời để lên đời 17 Promax, đây là thời điểm lý tưởng vì các hệ thống bán lẻ đang triển khai chương trình trợ giá thu cũ lên đến 3 triệu đồng.

Hiện nay, chỉ từ 34 triệu đồng, người dùng đã có thể lên đời ngay iPhone 17 Pro Max 256GB hoặc trả thẳng với mức giá từ hơn 36 triệu đồng. So với thời điểm ra mắt, giá của chiếc iPhone đời mới đã mềm hơn và sẵn màu ở hầu hết điểm bán lẻ.

iPhone 16 Pro vẫn là một chiếc điện thoại đủ khỏe để đồng hành cùng người dùng. Đối với iPhone 17 Pro Max, thiết bị sẽ hấp dẫn nếu người dùng muốn trải nghiệm tính năng và hiệu năng nâng cao. Người dùng nên dựa trên nhu cầu cá nhân để tìm ra sản phẩm thật sự phù hợp với mình.