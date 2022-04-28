Du lịch 30/4 – 1/5: Những địa điểm du lịch hấp dẫn – Book tour ngay

Năm 2022 có thể được xem là năm đánh dấu cho sự phục hồi kinh tế của nước ta, đặc biệt là sự phục hồi và mở cửa đối với các hoạt động du lịch . Khác với những năm trước, xu hướng du lịch hiện nay đã có sự chuyển dịch để kịp thích ứng với tình hình sau dịch bệnh Covid - 19. Vậy xu hướng du lịch Việt Nam hiện nay như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay.

Xu hướng du lịch hiện nay đã có sự khác biệt so với những năm trước. Du khách có xu hướng lựa chọn những điểm đến du lịch an toàn, du lịch xanh, du lịch sinh thái hay ưa chuộng hình thức du lịch trải nghiệm. Ngoài ra các địa điểm du lịch gần, đi theo nhóm nhỏ hoặc nhóm gia đình đang là là lựa chọn của nhiều khách du lịch trong năm 2022 này.

4 Địa Điểm Du Lịch Lý Tưởng Cho Dịp Lễ 30/4 Và Hè 2022

Sắp tới là kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và chẳng mấy lại bước vào mùa du lịch – hè 2022, bạn đã có ý tưởng gì cho những ngày nghỉ này chưa? Nếu muốn cập nhật xu hướng du lịch mới, hãy check in ngay 4 điểm du lịch dưới đây để có một kỳ nghỉ thú vị bên gia đình, người thân nhé.

Khám phá Cát Bà, Hải Phòng

Cát Bà được đánh giá là một trong những địa điểm du lịch hot và phù hợp nhất trong năm nay, đặc biệt là vào dịp sắp tới. Là điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mang vẻ đẹp nguyên sơ cùng với các bãi tắm, vườn quốc gia nổi tiếng. Cát Bà luôn thu hút một lượng khách đông đảo, đặt biệt vào mỗi mùa hè.

Tại đây, du khách có thể cùng nhau dạo biển , khám phá vườn quốc gia Cát Bà, đảo Khỉ hay leo núi… Ngoài ra, những món ăn đặc sản nổi tiếng như sam biển, bún tôm, tu hài, bề bề… cũng chính là điểm thu hút đặc biệt của nơi đây

Nếu bạn yêu thích Cát Bà, có thể đặt tour ngay tại công ty du lịch 3DO Travel với các lựa chọn:

Tour Cát Bà 1 ngày

Tour Cát Bà 2 ngày 1 đêm

Với tour du lịch này, những du khách ở xa hoàn toàn có thể khám phá Cát Bà một cách đầy đủ và có một đêm hít hà không khí ngọt ngào trong lành của biển cả.

Tour Cát Bà 3 ngày 2 đêm

Nếu muốn tận hưởng Cát Bà nhiều hơn và khám phá vẻ đẹp nơi đây một cách trọn vẹn thì tour 3 ngày 2 đêm chính là một lựa chọn hoàn hảo nhất.

Du lịch Hạ Long, Quảng Ninh

Đến với Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị như khám phá vịnh Bái Tử Long, hang Đầu Gỗ, Hang Sửng Sốt, đảo Tuần Châu, đảo Mắt Rồng, trải nghiệm vui chơi tại bãi biển Bãi Cháy… Ngoài tắm biển, khám phá các hang động kỳ vĩ, du khách đến với vịnh Hạ Long còn được thưởng thức những đặc sản nổi tiếng nơi đây như ngán biển, chả mực, bún tôm tít…

Đây sẽ là một địa điểm du lịch rất đáng để trải nghiệm. Vì vậy, nếu có dự định du lịch cho dịp lễ 30/4 này, hãy nhanh chóng đặt ngay tour nghỉ dưỡng Hạ Long nhé. 3DO Travel đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặt tour ngay tại đây:

Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm

Khám phá hoàn toàn vịnh Hạ Long trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Đây là tour phù hợp cho những du khách có ít thời gian hơn.

Tour Hạ Long 3 ngày 2 đêm

Nếu muốn hòa mình vào khung cảnh Hạ Long và trải nghiệm hết các cảnh quan cùng các ăn món ngon thì đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Du lịch Sapa, Lai Châu Du lịch Phú Quốc

Công ty dịch vụ 3DO Travel – An tâm đặt tour, thỏa sức vui chơi

3DO Travel được thành lập từ năm 2017 với sứ mệnh đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Công ty hiện đang cung cấp dịch vụ đặt tour du lịch trọn gói từ đặt xe, book phòng, check in đến tất cả các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng, khám phá. 3DO Travel có hệ thống khách sạn cao cấp, homestay độc đáo, xe du lịch – tàu du lịch riêng và cả những nhà hàng nổi tiếng với các món ăn ngon. Đặc biệt với những chương trình tour được thiết kế dựa trên nhu cầu và trải nghiệm thực tế của khách hàng, phù với với nhiều lứa tuổi, chắc chắn du khách sẽ hài lòng với các dịch vụ tại đây. Đến với 3DO Travel bạn chỉ cần trang bị cho mình một sức khỏe thật tốt, thoải mái vui chơi, ăn uống và khám phá, còn lại đã có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp lo.