Định cư châu âu nước nào rẻ và dễ nhất cho người lao động và doanh nhân

Đời sống 18/08/2022 08:36

Một câu hỏi mà rất nhiều bạn đặt ra khi có ý định sống và làm việc tại Châu Âu là, Định cư châu âu nước nào rẻ và dễ nhất. Trong bài viết này Phong Nguyễn sẽ chia sẻ với mọi người một số  chương trình định cư với mức giá tốt nhất, để mọi người đưa ra lựa  chọn phù hợp cho mình.

Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích khi người nước ngoài có giấy phép cư trú tại bất kỳ một nước nào trong khối liên minh châu âu là:

Bạn được tự do đi lại và sinh sống trong các quốc gia thuộc khối Schengen mà không cần thêm thị thực và các hạn chế trong thời gian bạn có giấy phép cư trú. Nhanh chóng có được thị thực đến Hoa Kỳ và CanadaĐược quyền đưa gia đình bạn đến Châu âu. Cho bạn và con bạn nhận được một nền giáo dục chất lượng Châu  âu. Bạn được quyền kinh doanh chính thức ở Liên minh Châu âu. Bạn có cơ hội mở tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng đáng tin cậy ở Châu âu. Cơ hội có được tư cách thường trú nhân của EU (sau 5 năm khi có giấy phép cư trú  tại châu âu).

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Tìm hiểu về các chương trình định cư rẻ và dễ nhất dành cho người lao động và doanh nhân

Tiếp theo Phong Nguyễn cùng các bạn chúng ta đi sâu vào so sánh các chương trình định cư châu âu được chia sẻ bởi CitiLand, xem chương trình nào giá tốt và mang lại nhiều lợi ích cho bạn nhất.;

Thứ nhất là, chương trình định cư latvia, bạn sẽ Nhận giấy phép cư trú ở Liên minh Châu Âu thông qua việc đăng ký một công ty ở Latvia.

Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được giấy phép cư trú cho chủ sở hữu nước ngoài của một công ty ở Latvia, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn.

  Chi phí cho chương trình là: 28.000 euro, Dành cho những người muốn mở doanh nghiệp của riêng bạn, người làm nghề tự do, người muốn hợp pháp hóa kinh doanh tại Châu âu. Cấp nhanh thẻ cư trú 1 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm.

Thời gian bay qua châu âu chỉ khoảng 3 tháng. thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 4 đến 6 tháng.

Xem thông tin chi tiết tại: Citiland.eu/dinhculatvia

Thứ 2 là, chương trình định cư Hà Lan, Nhận giấy phép cư trú ở Liên minh Châu Âu thông qua việc đăng ký một công ty ở Hà Lan

Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được giấy phép cư trú cho chủ sở hữu nước ngoài của một công ty ở Hà Lan, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn.

  Chi phí cho chương trình là: 32.000 euro, Dành cho những người muốn mở doanh nghiệp của riêng bạn, người làm nghề tự do, người muốn hợp pháp hóa kinh doanh tại Châu âu. Cấp nhanh thẻ cư trú 1 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm.

Thời gian bay qua châu âu chỉ khoảng 3 tháng, thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 4 đến 8 tháng.

Xem thông tin chi tiết tại: citiland.eu/dinhcuhalan

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Citiland giúp con đường đến với châu âu của bạn dễ hơn bao giờ hết.

Thứ 3 là, chương trình định cư Bồ Đào Nha, Nhận giấy phép cư trú ở Liên minh Châu Âu thông qua việc độc lập về tài chính tại nước Bồ Đào Nha.

Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được Giấy phép cư trú cho những người độc lập về tài chính, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn.

Chi phí cho chương trình là: 22.000 euro, dành cho những công dân có thu nhập thủ động từ việc đầu tư và kinh doanh. Những công dân giàu có muốn đưa gia đình chuyển đến châu âu để sống và làm việc. Cấp nhanh thẻ cư trú 1 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm.

Thời gian bay qua châu âu chỉ khoảng 3 tháng. Thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 6 đến 10 tháng.

Xem thông tin chi tiết tại: Citiland.eu/bodaonha

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Cơ hội nhận thẻ cư trú tại Cộng Hòa Séc

Thứ 4 là, chương trình định cư Cộng Hòa Séc, Nhận giấy phép cư trú ở Liên minh Châu Âu thông qua việc độc lập về tài chính tại nước Cộng Hòa Séc.

Luật nhập cư cho phép bạn nhanh chóng có được giấy phép cư trú cho người nước ngoài làm việc tại một công ty ở Cộng Hòa Séc, cũng như cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn.

Chi phí cho chương trình là: 12.000 euro, chương trình dành cho những người muốn sống ở châu âu, có được quyền cư trú và quốc Tịch. Dành cho những người đánh giá cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe.

Cấp nhanh thẻ cư trú 2 năm, gia hạn lên đến 5 năm. Sau 5 năm bạn sẽ nhận được thẻ thường trú nhân 5 năm.

Thời gian bay qua châu Âu chỉ khoảng 3 tháng. Thời gian xử lý để cấp thẻ định cư chỉ từ 6 đến 10 tháng.

Xem thông tin chi tiết tại: www.Citiland.eu/conghoasec

Tổng kết lại, chúng ta cũng thấy được chương trình định cư Cộng Hòa Séc là chương trình dễ nhất và có chi phí tiết kiệm nhất cho người lao động.

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