Điều tra vụ tài xế xe công nghệ bị đâm tử vong

Đời sống 20/03/2023 21:00

Mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh có nội dung về một tài xế công nghệ bị đâm chết khiến người dân hoang mang.

 

Theo thông tin của Bảo Vệ Pháp Luật, một người dân bán nước gần hiện trường cho hay, khoảng 9h30’ ngày 19/3, một người nam khoảng 31 tuổi, mặc áo của hãng xe công nghệ điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về trung tâm thành phố.

Khi gần đến giao lộ với đường Phạm Hữu Lầu, người này cho xe dừng lại bên đường rồi gục ngã. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh gọi điện xe cứu thương đến đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong nên không đưa vào bệnh viện mà đợi lực lượng chức năng đến làm việc.

Theo thông tin của Zing.News, ngày 20/3, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác định danh tính là ông N.N.T. (35 tuổi, ngụ quận 6).

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Khu vực tài xế xe ôm tử vong. Ảnh: T.L.

Theo điều tra ban đầu, sáng 19/3, ông T. chạy xe máy đến gần giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, thì gục xuống đường, trên cơ thể có vết đâm.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan.

Bước đầu, nhà chức trách ghi nhận ông T. đã tự tử 2 lần, mới xuất viện được vài ngày. Về nguyên nhân tử vong, cảnh sát nghi vấn người này tự tử.

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