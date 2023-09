Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo và nhận “chạy án”

Đối tượng chưa từng công tác trong ngành công an, nhưng do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng tìm mua trang phục Công an nhân dân về sử dụng trái phép, lừa đảo.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 20/3, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết, đã khởi tố Nguyễn Thế Long (SN 1983, ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Trước đó, công an phát hiện một đối tượng thường xuyên đến địa bàn huyện Hữu Lũng, tự giới thiệu là cán bộ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, có quan hệ thân thiết với nhiều người giữ chức vụ cao của các ngành và có thể nhờ tác động, giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thế Long cùng các tang vật. (Ảnh: CACC)

Đối tượng thường mặc hoặc mang theo trang phục Công an nhân dân để tạo lòng tin.

Theo thông tin báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh Công an huyện Hữu Lũng khi đó đã xác minh nhưng gặp khó khăn do dịch Covid-19. Khi Long quay lại địa phương gặp ông K thì bị công an bắt quả tang.

Cơ quan công an lấy lời khai với Nguyễn Thế Long. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, ông Long khai chưa từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân nhưng do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng tìm mua trang phục Công an nhân dân về sử dụng trái phép.

Trước thời điểm bị bắt, ông Long đã lừa đảo, nhận chạy án cho một người dân trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để chiếm đoạt số tiền 4.600.000 đồng và đã sử dụng hết số tiền vào chi tiêu cá nhân.

