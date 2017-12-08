Điều tra vụ bé trai 11 tuổi bị bố đánh nhập viện

Đời sống 08/12/2017 17:43

Công an xã Cư Né đã chuyển hồ sơ lên cấp trên để điều tra theo thẩm quyền vụ bé trai 11 tuổi bị bố đánh nhập viện.

Chiều 8/12, thiếu tá Y Tuệ Ayun, Trưởng Công an xã Cư Né, huyện Krông Búk (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ cậu bé 11 tuổi bị bố đánh nhập viện lên cấp trên để điều tra theo thẩm quyền. Nạn nhân là Khuất Hữu Hùng (11 tuổi, ngụ thôn Ea Kroa, xã Cư Né - tên nạn nhân đã thay đổi).

Liên quan đến vụ việc, cháu Hùng đã được cơ quan chức năng làm thủ tục giao cho mẹ chăm sóc. "Hiện sức khỏe của cháu Hùng đã ổn định và có thể đi học bình thường", vị trưởng công an xã nói.

Như Zing.vn đã đưa tin, trưa 3/12, Hùng không được bố cho phép nhưng vẫn bỏ đi chơi. Đến khoảng 13h cùng ngày, Hùng trở về thì bị ông Khuất Hữu Quyền (bố cháu Hùng) dùng cây tre đánh vào người.

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Cháu Hùng bị bố đánh bầm tím cơ thể. Ảnh: Minh Quý.

Đến sáng 4/12, bé trai đi học thì cô giáo phát hiện trên mắt, tay, chân và nhiều nơi trên cơ thể cháu Hùng bị bầm tím.

Sau khi nghe học sinh kể lại sự việc bị bố đánh, cô giáo đã đưa cháu Hùng xuống gặp ban giám hiệu rồi báo cho chính quyền địa phương.

Nạn nhân được nhà trường cùng cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ điều trị. Tại bệnh viện, cháu Hùng được chẩn đoán đa chấn thương ở tay, chân, mặt.

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Xã Cư Né, nơi cháu Hùng bị bố đánh. Ảnh: Google Maps.
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Hiện tại cháu T.G.K, 10 tuổi ở Hà Nội có sức khỏe tạm ổn, nhanh nhẹn nhưng vẫn sợ gặp bố và mẹ kế.

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