Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn đặt 1 chồng tiền xu trên laptop?

Cách đây chưa lâu, chúng ta vẫn còn dùng máy để bàn, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ, chúng ta có nhiều chọn lựa khác thay thế như laptop và máy tính bảng. Sự tiện lợi biến laptop trở thành vật dụng khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề với máy tính xách tay là chúng có thể dễ dàng bị nóng.

Nhiều laptop nóng đến mức tay bạn có thể bị bỏng nếu đụng vào. Việc sử dụng các thiết bị làm mát, giống như quạt tản nhiệt, là 1 giải pháp mà nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, chúng khá cồng kềnh, ồn và bất tiện trong nhiều trường hợp.

Nếu bạn đang gặp vấn đề này, có 1 giải pháp đơn giản mà hiệu quả. Biện pháp này do ca sĩ Nhật Bản Akironi Suzuki nghĩ ra sau khi phát mệt vì chiếc máy tính MacBook Pro của mình thường xuyên bị nóng. Giải pháp đó là xếp 1 chồng đồng xu nhỏ lên chiếc laptop. Các đồng xu đóng vai trò hấp thụ nhiệt do laptop phát ra, do đó ngăn laptop trở nên quá nóng.

Tốt nhất bạn nên dùng tiền đồng vì chúng có khả năng xua nhiệt hiệu quả hơn. Nếu sống ở Mỹ, bạn nên dùng đồng 5 xu và 25 xu.

Từ giờ trở đi, hãy mang theo 1 ít tiền xu trong người nhé. Bạn có thể cần đến chúng một lúc nào đó.

