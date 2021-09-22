Diện váy cưới lộng lẫy kỷ niệm 3 năm lấy chồng trẻ, cô dâu 64 tuổi ở Cao Bằng bị mỉa mai sốc và màn 'đáp trả' cực cao tay

Đời sống 22/09/2021 22:41

Cứ mỗi khi xuất hiện, cặp vợ chồng lệch tuổi ở Cao Bằng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Hậu đám cưới lệch tuổi vào năm 2018, cặp vợ chồng "đũa lệch" Thu Sao - Hoa Cương từng dùng nhiều chiêu trò để gây sự chú ý. Bởi vậy, cả hai nhận phải không ít bình luận trái chiều của dân mạng.

Nhưng hiện tại, gần 3 năm sau cưới, "cô dâu 64 tuổi" và chồng trẻ đã không còn phát ngôn gây sốc hay thể hiện tình cảm thái quá trên mạng xã hội nữa. Quãng thời gian qua, Thu Sao - Hoa Cương chuyên tâm vào việc bán hàng qua mạng. Thỉnh thoảng cặp đôi cũng tung ảnh má kề má để chứng minh vẫn đang hạnh phúc.

Mới đây, nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới cô dâu 64 tuổi ở Cao Bằng chơi lớn khi đầu tư chụp ảnh kỷ niệm cùng chồng trẻ. Đây là phong cách kỉ niệm quen thuộc của cả 2 khi mỗi năm thực hiện một bộ ảnh.

Diện váy cưới lộng lẫy kỷ niệm 3 năm lấy chồng trẻ, cô dâu 64 tuổi ở Cao Bằng bị mỉa mai sốc và màn 'đáp trả' cực cao tay - Ảnh 1
Diện váy cưới lộng lẫy kỷ niệm 3 năm lấy chồng trẻ, cô dâu 64 tuổi ở Cao Bằng bị mỉa mai sốc và màn 'đáp trả' cực cao tay - Ảnh 2
Bộ ảnh kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cặp vợ chồng lệch tuổi - Ảnh: Internet

 Lần này, cô dâu Cao Bằng cũng chơi lớn khi đặt thiết kế riêng một bộ váy màu hồng theo đúng sở thích của bản thân. 

Loạt hình được khoe ra, giống như những lần trước đó, ngoài ý kiến khen ngợi, không ít dân mạng mỉa mai sốc: "Bà cháu chụp ảnh cùng nhau", "Làm lố",...

Diện váy cưới lộng lẫy kỷ niệm 3 năm lấy chồng trẻ, cô dâu 64 tuổi ở Cao Bằng bị mỉa mai sốc và màn 'đáp trả' cực cao tay - Ảnh 3
Diện váy cưới lộng lẫy kỷ niệm 3 năm lấy chồng trẻ, cô dâu 64 tuổi ở Cao Bằng bị mỉa mai sốc và màn 'đáp trả' cực cao tay - Ảnh 4
Cô dâu Cao Bằng khoe sắc ở tuổi U70 - Ảnh: Internet

 Trước bình luận khen ngợi, chị Thu Sao trực tiếp gửi lời cảm ơn. Còn với những ý kiến xúc phạm danh dự, cặp đôi dường như đã quá quen với thị phi nên chọn cách bỏ qua dư luận.

Cách đây 3 năm, đám cưới của chị Lê Thị Thu Sao và chồng trẻ kém 35 tuổi tên Triệu Hoa Cương nhận về sự quan tâm lớn. Khi ấy, chính tuổi tác chênh lệch quá lớn khiến nhiều người nghi ngờ về tình cảm thực sự giữa họ. Ai cũng cho rằng, chú rể Hoa Cương đến với chị Sao chỉ vì tiền.

Diện váy cưới lộng lẫy kỷ niệm 3 năm lấy chồng trẻ, cô dâu 64 tuổi ở Cao Bằng bị mỉa mai sốc và màn 'đáp trả' cực cao tay - Ảnh 5
Cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau dù đối mặt với không ít thị phi - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, để chứng minh cho tình cảm của mình, cả 2 liên tục tung những khoảnh khắc tình tứ như các cặp vợ chồng trẻ tuổi. Đặc biệt, các dịp lễ lớn nhỏ, 2 hiện tượng mạng ở Cao Bằng đều tổ chức lễ kỉ niệm hay tặng quà cho đối phương.

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'Tại hiện trường, tay của R. và V. được buộc vào nhau. Còn khu vực xảy ra sự việc vắng nhà dân sinh sống', đại diện UBND xã Đại Thạnh ngậm ngùi chia sẻ.

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