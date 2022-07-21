“Điểm danh” các khu du lịch sinh thái ở Việt Nam đẹp nhất 2022

Cùng “điểm danh” các khu du lịch sinh thái ở Việt Nam hấp dẫn nhất năm 2022. Hy vọng sẽ mang tới cho du khách nhiều lựa chọn hấp dẫn cho hành trình du lịch Việt Nam cùng Du Lịch 3 Miền trong bài viết dưới đây.

Du lịch sinh thái ở Việt Nam đang dần trở thành nhu cầu tất yếu của du khách trong nước, nhất là trong quá trình đô thị hóa “chóng mặt” như hiện nay thì nhu cầu tìm kiếm du lịch xanh ngày càng gia tăng. Mảnh đất hình chữ S nổi tiếng với rừng vàng biển bạc nên không khó để tìm thấy không gian xanh hay những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Tuy nhiên, nhắc đến các khu du lịch sinh thái đẹp nhất năm 2022 sẽ không thể bỏ lỡ những cái tên như: Măng Đen, Cần Giờ, Pù Luông,...

Khu du lịch sinh thái Măng Đen

Khu du lịch sinh thái ở Việt Nam này nằm trên đỉnh núi cao hơn 1.200m so với mực nước biển nên khí hậu quanh năm mát mẻ (16 - 22oC), được bao bọc bởi rừng nguyên sinh rộng lớn với mật độ che phủ trên 80%. Vì thế, Măng Đen được nhiều du khách ví như “Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam”. Chìm đắm giữa sắc xanh của rừng thông xanh, lắng nghe tiếng gió thổi rì rào và hít đầy lồng ngực hơi ẩm của đại ngàn sẽ là những trải nghiệm không thể quên.

Vé thăm quan: 20.000đ/người

Khu du lịch sinh thái Suối Mơ Đà Nẵng

Đến với khu du lịch sinh thái ở Việt Nam này du khách có thể dễ dàng rũ bỏ những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật bằng cách đắm mình trong làn nước suối trong vắt, mát lạnh. Khu du lịch sinh thái Suối Mơ Đà Nẵng được ví như “nàng tiên rừng” đang say giấc nồng nhờ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, trữ tình hiếm có. Trải nghiệm cảm giác “săn” cá suối và thưởng thức món cá nướng thơm ngon hoặc đơn giản là du ngoạn ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của dãy Trường Sơn. Đến với khu du lịch sinh thái ở Việt Nam này Suối Mơ du khách cũng có thể thử sức với trò trượt nước, nhà phao, ô tô nước,... hay kết hợp cùng các điểm du lịch Đà Nẵng khác như Bà Nà Hills, công viên khoáng nóng Thần Tài,...

Vé thăm quan: 70.000đ/người

Khu du lịch sinh thái Suối Mơ Đà Nẵng

Khu du lịch sinh thái Tràng An

Danh thắng Tràng An được ví như vịnh Hạ Long trên cạn bởi hệ thống núi đá vôi nằm nổi trên mặt sông tạo nên không gian xanh mát nhưng vẫn đầy kỳ bí. Muốn trải nghiệm hết vẻ đẹp của khu du lịch ở Việt Nam này du khách phải ngồi thuyền xuôi dòng nước ngắm nhìn mặt nước trong vắt thấu đáy. Đồng thời cảm nhận nét đẹp huyền ảo của hệ thống hang động, núi đá vôi hay các công trình kiến trúc nhà Đinh như: cố đô Hoa Lư, đền Trình,... Trong hành trình khám phá Tràng An du khách cũng được tận mắt ngắm nhìn cánh đồng lúa trải dài bất tận, ôm trọn lấy dòng sông hiền hòa.

Giá vé thăm quan bao gồm vé thuyền: 250.000đ/người lớn

Khu du lịch sinh thái Cần Giờ

Cần Giờ là khu du lịch sinh thái ở Việt Nam duy nhất sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo, nơi mà rừng xanh phủ kín mặt nước mặn vô cùng khác biệt. Đến với Cần Giờ du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác ngồi trên thuyền, len lỏi qua từng ngóc ngách dưới tán lá Đước xanh và khám phá hệ sinh thái độc đáo có 1-0-2 của Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là một trong số ít những địa danh được Unesco công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Thế Giới với hơn 700 loài thực vật và 150 loài thực vật

Vé thăm quan: 35.000đ/người; thuê ghe: 600.000đ/ghe (4 - 6 người)

Khu du lịch sinh thái ở Việt Nam - Cần Giờ

Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập

Khu du lịch sinh thái tại xã Tân Lập nơi có sông Vàm Cỏ Tây chảy qua giữa rừng Tràm, cùng hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Khu du lịch thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ trữ tình, cùng với những món ngon đậm chất vùng sông nước: lẩu mắm, lươn xào sả ớt, cá lóc nướng,... Du khách có thể trải nghiệm ngắm toàn cảnh miền sông nước Vàm Cỏ Tây từ ngọn tháp cao 38m hay đắm chìm giữa đầm hoa súng rực rỡ sắc hồng tím khi đến với khu du lịch sinh thái ở Việt Nam độc đáo này.

Vé thăm quan: 60.000đ/người, vé thuyền: 30.000đ/người

Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Sư

Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Sư mùa nào cũng đẹp, mùa nước nổi khung cảnh ngập trong sắc xanh của Tràm Sư, mùa nước cạn trong không khí luôn thoang thoảng hương sen dịu nhẹ. Không chỉ sở hữu hệ sinh thái đa dạng với khoảng 70 loài sinh vật với không gian xanh mát, bình yên bởi thế đây luôn được đánh giá là địa điểm du lịch Việt Nam hấp dẫn. Hơn thế nữa, khu du lịch sinh thái ở Việt Nam này còn ghi dấu trong lòng du khách bởi nhiều món ăn địa phương hấp dẫn như: cá linh, gà đốt, lẩu mắm,... đặc biệt là món Vũ nữ chân dài.

Vé thăm quan: 100.000đ/người; xuồng hoặc tắc ráng: 50.000đ/người

Khu du lịch sinh thái Pù Luông

Khu du lịch sinh thái Pù Luông

Nhắc đến tới du lịch Bắc Trung Bộ du khách thường liên tưởng đến những cơn gió Lào bỏng da rát thịt mà quên mất rằng nơi đây còn có một điểm đến sở hữu vẻ đẹp trong lành - Pù Luông. Pù Luông luôn lọt top các khu du lịch sinh thái ở Việt Nam đẹp và giàu trải nghiệm nhất nhờ sở hữu không khí mát lạnh nhờ nằm ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển. Hơn nữa, hệ thống ruộng bậc thang và những hoạt động sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân tộc Thái/Mường luôn có sức hút lạ thường với du khách. Đắm mình giữa không gian của đại ngàn và thưởng thức những món ăn bình dị chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên với bất cứ ai.

Vé thăm quan: 10.000đ/người

Ngoài Top 7 mà Du Lịch 3 Miền giới thiệu thì trong danh sách các địa điểm du lịch sinh thái ở Việt Nam còn rất nhiều điểm đến hấp dẫn khác chờ đón du khách: Thác Mơ - Quảng Bình, Thủy Châu - Bình Dương, Vườn Xoài - Đồng Nai,... Du khách cũng có thể cập nhật thêm những thông tin du lịch Việt Nam hấp dẫn khác tại dulich3mien.vn.

“Du lịch 3 miền Việt Nam - Trải nghiệm du lịch chân thực”