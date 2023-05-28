Đi kiểm tra ruộng để lấy nước, nam thanh niên ở Lào Cai bị sét tử vong thương tâm

Đời sống 28/05/2023 19:22

Anh P. ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đi kiểm tra ruộng thì bị sét đánh tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 28/5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà cho biết, sáng cùng ngày tại xã Tả Củ Tỷ đã xảy ra mưa giông lớn gây thiệt hại về nhà ở, người, sạt lở và xói mòn các tuyến đường.

Cụ thể, khi đang trời mưa, anh Sùng Seo P. (SN 1988, trú thôn Sín Chải, xã Tả Củ Tỷ) đi kiểm tra ruộng đã bị sét đánh tử vong. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 6 căn nhà bị nước, đất đá trôi vào trong gây thiệt hại tài sản.

Mưa lớn đã làm sạt lở nhiều diện tích đất đang chuẩn bị trồng lúa của người dân. Các tuyến đường cũng bị sạt lở và xói mòn nhiều điểm.

Đi kiểm tra ruộng để lấy nước, nam thanh niên ở Lào Cai bị sét tử vong thương tâm - Ảnh 1

Mưa lớn, nước cuốn đổ máy xúc ở xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 27/5 đến sáng sớm ngày 28/5 các địa phương ở tỉnh Lào Cai có mưa rào, rải rác có dông.

Đặc biệt tại xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, có mưa rất to. Lượng mưa đo được lúc 6-8h là trên 244mm. Đây được xem là trận mưa lịch sử ở địa phương.

Mưa làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 6 hộ gia đình trong xã, sạt lở nhiều diện tích đất trồng lúa của người dân. Một số tuyến đường trên địa bàn xã Tả Củ Tỷ cũng bị sạt lở nghiêm trọng, không đi lại được.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua xảy ra nắng nóng, tình hình thời tiết có nhiều xáo trộn dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tên đường đi làm vườn về nhà, 2 người phụ nữ bất ngờ bị sét đánh trúng gây thương vong

Tên đường đi làm vườn về nhà, 2 người phụ nữ bất ngờ bị sét đánh trúng gây thương vong

Khi đang đi trên đường thì sét đã đánh trúng vào người chị H. và người đi bên cạnh. Hậu quả là chị H tử vong còn người đi bên cạnh ngất xỉu được đưa đi cấp cứu.

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