Chủ shop cho biết gói hàng 895k có đến 8 món đồ. Đáng chú ý, theo chủ shop, khi shipper giao hàng đến, người phụ nữ có kiểm tra nhưng vẫn khẳng định với shipper đó là đồ của mình.

Thế nhưng, khi đến nơi, người phụ nữ này lại giữ thái độ thản nhiên, dửng dưng, không chịu trả lại và nói như "vô can": "Đâu phải do lỗi shipper, do người gói hàng thôi. Lỗi do ai tui không biết, còn tui không có lỗi thì tui không sợ gì. Khi giao mà người ta không nhận thì nói, đây nhận rồi thì thôi. Do shipper hay do shop thì ráng chịu đi, giao nhầm thì ráng chịu đi, không có nói gì".

Người phụ nữ nói đó là món hàng của mình, shipper giao nhầm thì ráng chịu - Ảnh: Cắt từ clip

Mặc chủ shop đứng phần trần, giải thích, người phụ nữ ngồi ở ghế đá trước sân nhà, kiên quyết không trả lại số hàng đã nhận nhầm, cho biết đã mang tất cả đi tặng hàng xóm, họ hàng.

"Em có nói chị boom hàng gì đâu, do shipper dán sai nên em mới lên đây em năn nỉ, chứ nếu đúng em đâu có lên đây năn nỉ làm gì. Tại vì 95 ngàn mà chị nhận được đến 8 bộ đồ, cái đơn 8 món đồ là chị lời lên đến 800 ngàn rồi", người chủ shop phân trần.

Người phụ nữ không muốn trả lại món hàng mình đã nhận nhầm - Ảnh: Cắt từ clip

Khi chủ shop vẫn khẩn khoản mong muốn xin lại số đồ đã giao nhầm, người phụ nữ chỉ tay ra đường, bảo chủ shop sang nhà chị dâu mình đòi. Khi đến nơi, chủ shop trình bày với người chị dâu nhưng cũng nhận về những câu nói y hệt người phụ nữ ban nãy.

Được biết, sau một hồi lâu cuối cùng chủ shop cũng nhận lại được khoảng 4 món đồ, trong số này có những món được tặng và đã bị xé mác, sử dụng. Dù vậy, chủ shop vẫn ấm ức đến bật khóc trước cách hành xử ích kỉ của người phụ nữ này.

Chủ shop tức đến bật khóc khi thấy những món đồ đã bị xé mác, sử dụng - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã nhận về rất nhiều ý kiến bình luận từ người dùng mạng: "Biết là gói đồ không phải của mình nhưng vẫn nhận, khi chủ shop đến tận nhà xin lại còn không định trả. Vị khách này tham lam quá rồi", "Thương chủ shop quá, năn nỉ xin mãi, xong lại phải nhận đồ đã xé mác, sử dụng rồi thì biết bán kiểu gì", "Mấy bộ đồ có giúp mình giàu lên được đâu, giờ mang tiếng tham lam có xấu mặt không?", "Này đúng ra là shipper sai, nhưng người ta đã đến tận nhà năn nỉ thế kia thì mình cũng nên có lòng mà trả lại, vì mấy bộ đồ mà biết được nhân cách của con người rồi".

Số đông lên án hành động tham lam của người phụ nữ, số khác thì khuyên shipper giao hàng nên cẩn thận hơn để tránh những sự việc không mong muốn.