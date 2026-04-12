Danh tính người đàn ông ở bị bạn gái sát hại tử vong

Đời sống 12/04/2026 05:15

Ngày 11/4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lấy lời khai Ninh Tuyết Anh (44 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 11/4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với Công an TPHCM đang điều tra vụ giết người xảy ra trên đường Nguyễn Ngọc Phương.

Theo điều tra, trưa 9/4, Ninh Tuyết Anh, 44 tuổi, cùng 3 người nhậu tại khu vực bờ kè trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương, đường Nguyễn Ngọc Phương, phường Thạnh Mỹ Tây (cách cầu Thị Nghè 2 khoảng 200 m). 

Sau đó, Tuyết Anh bỏ về nhà, mang theo một con dao quay lại tìm bạn trai để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tuyết Anh thấy bạn trai đang nằm ở bờ kè nên dùng hung khí tấn công liên tiếp vào người khiến anh L. tử vong. 

Danh tính người đàn ông ở bị bạn gái sát hại tử vong - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét, bắt giữ Tuyết Anh. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm. 

Hiện vụ người đàn ông bị bạn gái đâm tử vong đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Ngày 11/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 4 người cùng gia đình chết cháy trong căn nhà cấp 4.

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Từ khóa:   bạn gái đâm tử vong tin moi Mâu thuẫn tình cảm

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