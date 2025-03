Công an phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận nhận tin báo từ người dân về việc bà Nguyễn T. T. (47 tuổi) mất tích từ ngày 28/2.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 1/3, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt được Đặng Võ Duy Tuấn (23 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), nghi phạm sát hại bà N.T.T. (47 tuổi) tại căn nhà của Tuấn, trên đường Đoàn Thị Điểm, phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).



Nghi phạm Tuấn sau khi bị bắt giữ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo người thân của bà T, ngày 28/2, người phụ nữ làm nghề nhặt ve chai (chưa rõ danh tính, ở phường Phủ Hà) rời khỏi nhà, nhưng đến tối vẫn không trở về nên gia đình đi tìm kiếm.

Đến sáng 1/3, gia đình cùng người dân phát hiện xe đạp của người phụ nữ này dựng trước một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Thị Điểm, nên trình báo công an.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với cơ quan chức năng TP Phan Rang - Tháp Chàm phát hiện thi thể của chị T. trong căn nhà của Tuấn.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã truy xét nhanh nghi phạm. Khoảng 15h ngày 1/3, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt được Đặng Võ Duy Tuấn. Vụ việc được Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng: Xe máy va chạm xe đầu kéo, một người tử vong tại chỗ Ngày 1/3, tin từ UBND xã Dân Hóa (Minh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 một người tử vong giữa xe đầu kéo và xe máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nghi-pham-giet-nguoi-phu-nu-nhat-ve-chai-o-ninh-thuan-722606.html