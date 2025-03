Chiều 1/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe ben cán nam sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lúc 13h30 ngày 1/3, nam tài xế lái chiếc xe ben biển số 61K-517.xx trên đại lộ Độc Lập, theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi đường ĐT743.

Khi phương tiện đến điểm giao với đường ĐT743 (phường Dĩ An, TP Dĩ An), nam tài xế cho xe rẽ phải về hướng cầu vượt 550. Trong lúc tài xế đánh lái ôm cua, ô tô tải xảy ra va chạm với xe đạp điện do P.A.N. (15 tuổi, ngụ TP Dĩ An) cầm lái.

Vụ tai nạn làm N. ngã xuống đường, bị bánh xe ben cán, tử vong tại chỗ. Nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Người thân của N. cho biết, nạn nhân là học sinh lớp 9 một trường THCS trên đường Lê Thị Hoa (TP Thủ Đức). Đầu giờ chiều nay, N. đang trên đường từ nhà ở TP Dĩ An qua TP Thủ Đức đi học, nhưng không may gặp tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn làm nam sinh lớp 9 tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngày 28/2, nam tài xế xe ôm công nghệ N.N.T. (33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) lái xe máy chạy trên đường Phan Huy Ích, hướng từ đường Trường Chinh đi đường Quang Trung. Khi đến đoạn thuộc phường 15, quận Tân Bình (gần giao lộ Trần Thị Trọng) thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến anh T. tử vong tại chỗ, xe máy bể nát nhiều phần. Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ tai nạn đang được Công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy 6 ngôi nhà tại khu kinh doanh sầm uất bậc nhất Vĩnh Phúc, 100 cảnh sát tham gia dập lửa Vụ cháy vào khoảng 21 giờ 10 phút đêm hôm qua (ngày 28/2), trên địa bàn thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, làm thiệt hại tài sản của 6 hộ gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-tren-uong-i-hoc-nam-sinh-lop-9-bi-xe-ben-can-tu-vong-o-binh-duong-722596.html