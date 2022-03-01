Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng

Danh Chiếu Linh là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mister Global – Nam Vương Toàn Cầu 2022, một trong 5 cuộc thi nhan sắc dành cho nam lớn nhất thế giới. Danh Chiếu Linh sinh năm 1996, là một chàng trai người dân tộc Khmer, hiện đang sinh sống và làm việc lại Bảo Lâm, Lâm Đồng. Anh là một cái tên khá mới mẻ, gây nhiều bất ngờ cho những người hâm mộ.

Danh Chiếu Linh sẽ lên đường tham dự Mister Global 2022 vào ngày 6/3 tới đây. Tuy rất hồi hộp vì chưa từng tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế nào trước đây nhưng Danh Chiếu Linh quan niệm, cứ cố gắng rèn luyện và hết mình thì sẽ có những kết quả tốt đẹp.