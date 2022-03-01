Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng

Đời sống 01/03/2022 07:41

Danh Chiếu Linh gây ấn tượng khi là một chàng farmer thực thụ, hoàn toàn không có vẻ “hào nhoáng” của những nam người mẫu đang hoạt động trong làng giải trí.

Danh Chiếu Linh là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mister Global – Nam Vương Toàn Cầu 2022, một trong 5 cuộc thi nhan sắc dành cho nam lớn nhất thế giới. Danh Chiếu Linh sinh năm 1996, là một chàng trai người dân tộc Khmer, hiện đang sinh sống và làm việc lại Bảo Lâm, Lâm Đồng. Anh là một cái tên khá mới mẻ, gây nhiều bất ngờ cho những người hâm mộ.

Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng - Ảnh 1

Danh Chiếu Linh sẽ lên đường tham dự Mister Global 2022 vào ngày 6/3 tới đây. Tuy rất hồi hộp vì chưa từng tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế nào trước đây nhưng Danh Chiếu Linh quan niệm, cứ cố gắng rèn luyện và hết mình thì sẽ có những kết quả tốt đẹp.

Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng - Ảnh 2

Trước khi lên đường tham dự Mister Global 2022 tại Thái Lan, Danh Chiếu Linh đã tung một bộ ảnh đặc biệt giới thiệu với công chúng về công việc thường ngày của mình - một chàng lực điền gắn bó với hoa màu, cây cối.

Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng - Ảnh 3

 

Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng - Ảnh 4

Sở hữu chiều cao 1m85, cân nặng 83 kg, số đo ba vòng 107-79-100cm, Danh Chiếu Linh gây ấn tượng với vẻ đẹp nam tính, rắn rỏi cùng thân hình chuẩn như tạc tượng. Bên cạnh đó, Danh Chiếu Linh còn có sự mộc mạc, chân chất của một người lao động hết sức bình thường. Sự chăm chỉ, cần mẫn cùng tình yêu lao động của anh toát lên một năng lượng tích cực, đem đến sự hấp dẫn riêng biệt.

Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng - Ảnh 5

Danh Chiếu Linh cũng tiết lộ, nhờ làm lụng chăm chỉ từ nhỏ mà anh sở hữu chiều cao lý tưởng là 1,85cm. Bản thân Danh Chiếu Linh cũng không phải quá cực khổ trong việc "độ" body, tất cả đều nhờ vào việc rèn luyện từ lao động mà nên.

Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng - Ảnh 6

 

Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng - Ảnh 7

 

Danh Chiếu Linh - đại diện Việt Nam tại Mister Global 2022 khoe vẻ đẹp nam tính, cơ bắp như tạc tượng - Ảnh 8

ẢNH: Internet

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