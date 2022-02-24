Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022

Tin tức giải trí 24/02/2022 05:32

Cô nàng thường xuyên gây tranh cãi khi chọn những bộ đồ táo bạo, khoe những bức ảnh với cách tạo dáng gợi cảm hết mức có thể.

Lê Bống được biết đến là một gương mặt khá nổi tiếng trên TikTok với hơn 5 triệu lượt follow. Ngoài ra cô nàng còn được đánh giá là hot girl có gương mặt xinh đẹp và thân hình sexy nhất nhì làng TikTok Việt.

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 1

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp với thân hình “vòng nào ra vòng nấy”, Lê Bống còn được biết tới với vai trò Gymmer, người mẫu ảnh, diễn viên. Cô từng tham gia diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc, phim ngắn như: Điệp Vụ Vinh Quang, Chỉ Khi Anh Một Mình, Chuyện Tình Anh Thanh Niên, Thật Lòng Yêu, Cô Gái Vàng…

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 2

Nếu theo dõi trang cá nhân của Lê Bống, khán giả sẽ không ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh hết sức nóng bỏng, gợi cảm của cô nàng. Mới đây, Lê Bống đã chia sẻ bức ảnh bán nude đầy táo bạo của bản thân lên trang cá nhân. Rất nhanh chóng, bức ảnh thu hút lượng tương tác lớn từ cư dân mạng.

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 3

Để có được hình thể nóng bỏng, săn chắc như hiện tại, Lê Bống cũng đã phải trải qua quá trình dài nỗ lực tập luyện. Cô nàng từng nặng tới hơn 60kg, tuy nhiên cô nàng đã kiên quyết tập luyện, ăn kiêng để có vóc dáng như mong muốn.

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 4

 

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 5

 

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 6

 

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 7

 

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 8

 

Hot Tiktoker Lê Bống đăng ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm sau khi gây tranh cãi tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 - Ảnh 9

 ẢNH: Internet

Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển

Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển

Dù đã là bà mẹ 2 con nhưng vóc dáng "đồng hồ cát" của Mai Thỏ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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