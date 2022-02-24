Lê Bống được biết đến là một gương mặt khá nổi tiếng trên TikTok với hơn 5 triệu lượt follow. Ngoài ra cô nàng còn được đánh giá là hot girl có gương mặt xinh đẹp và thân hình sexy nhất nhì làng TikTok Việt.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp với thân hình “vòng nào ra vòng nấy”, Lê Bống còn được biết tới với vai trò Gymmer, người mẫu ảnh, diễn viên. Cô từng tham gia diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc, phim ngắn như: Điệp Vụ Vinh Quang, Chỉ Khi Anh Một Mình, Chuyện Tình Anh Thanh Niên, Thật Lòng Yêu, Cô Gái Vàng…