Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32

Tin tức giải trí 28/02/2022 06:22

Vẻ sexy, nóng bỏng của mỹ nhân 32 tuổi khiến người xem không thể rời mắt.

YaYa Trương Nhi (sinh năm 1990) là một trong những người đẹp sở hữu vóc dáng nóng bỏng nổi tiếng trong showbiz. Từng có thời điểm, cô được ví von như "Lee Hyori Việt Nam" cũng chính bởi ngoại hình sexy, cuốn hút của mình.

Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32 - Ảnh 1

Trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Yaya Trương Nhi từng thử sức mình ở nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu, diễn viên. Dù chưa đạt được thành công vang dội ở một vai trò nào, nhưng người đẹp 31 tuổi ít nhiều ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32 - Ảnh 2

Những bộ phim cô từng tham gia diễn xuất có thể kể đến: "Nhà có 5 nàng tiên", "Âm mưu giày gót nhọn", "Tèo em", "Quý tử bất đắt dĩ", "Ám ảnh"... Ngoài ra cô cũng từng có một vài dự án âm nhạc nhờ sự giúp đỡ của bạn trai cũ Lương Bằng Quang dù không gây được nhiều tiếng vang.

Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32 - Ảnh 3

Mới đây, Yaya Trương Nhi đã chia chia sẻ trên mạng xã hội những bức hình diện bikini gợi cảm. Trong ảnh, Yaya Trương Nhi diện một bộ đồ bơi màu đen có thiết kế táo bạo, phô diễn đường cong dưới biển. Vóc dáng của người đẹp sinh năm 1990 nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ dân mạng: "Đẹp ngất ngây", "Xinh xỉu luôn", "Lôi cuốn thật"...

Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32 - Ảnh 4

Yaya Trương Nhi cho biết cô là một người "nghiện tập". Nữ diễn viên từng trải nghiệm rất nhiều bộ môn thể thao khác nhau, từ gym tới yoga, kick boxing, múa cột, bơi, Muay Thái.. Việc ăn uống và tập luyện chăm chỉ giúp cô giữ được thân hình luôn ở trạng thái khoẻ khoắn, săn chắc, gọn gàng, dù hiện tại cô đã ngoài 30 tuổi.

Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32 - Ảnh 5

 

Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32 - Ảnh 6

 

Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32 - Ảnh 7

 

Yaya Trương Nhi khoe vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút ở tuổi 32 - Ảnh 8

ẢNH: FBNV

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