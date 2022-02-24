9 năm sau khi gây sóng gió trên MXH, Bà Tưng vẫn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U30

Bà Tưng tên thật là Lê Thị Huyền Anh, sinh năm 1993. Cô từng gây sốt mạng xã hội vì những đoạn clip gây thị phi. Sau nhiều ồn ào, "người đẹp thị phi" hiện sống kín tiếng hơn, cô rút lui dần khỏi showbiz Việt và bắt đầu công việc kinh doanh.

Dù vậy, vẻ ngoài nóng bỏng của Bà Tưng Huyền Anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trên Fanpage hơn 4 triệu lượt theo dõi của mình, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường gợi cảm, khoe dáng tối đa.

Ở tuổi cận kề 30, Bà Tưng sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, lôi cuốn và mặn mà hơn trước rất nhiều. Cô sở hữu đường cong chữ S, vòng 1, vòng 3 đầy đặn, eo nhỏ nhắn. "Bà Tưng" cho hay, ở ngoài cô nặng 45 kg. Do lên hình thường trông béo hơn nên hot girl phải giảm cân để giữ vóc dáng gọn gàng.