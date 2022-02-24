9 năm sau khi gây sóng gió trên MXH, Bà Tưng vẫn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U30

Dù đã rút khỏi showbiz một thời gian dài nhưng Bà Tưng vẫn thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm.
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Bà Tưng tên thật là Lê Thị Huyền Anh, sinh năm 1993. Cô từng gây sốt mạng xã hội vì những đoạn clip gây thị phi. Sau nhiều ồn ào, "người đẹp thị phi" hiện sống kín tiếng hơn, cô rút lui dần khỏi showbiz Việt và bắt đầu công việc kinh doanh.
Dù vậy, vẻ ngoài nóng bỏng của Bà Tưng Huyền Anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trên Fanpage hơn 4 triệu lượt theo dõi của mình, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường gợi cảm, khoe dáng tối đa.
Ở tuổi cận kề 30, Bà Tưng sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, lôi cuốn và mặn mà hơn trước rất nhiều. Cô sở hữu đường cong chữ S, vòng 1, vòng 3 đầy đặn, eo nhỏ nhắn. "Bà Tưng" cho hay, ở ngoài cô nặng 45 kg. Do lên hình thường trông béo hơn nên hot girl phải giảm cân để giữ vóc dáng gọn gàng.
Việc kinh doanh thuận lợi khiến Bà Tưng nhanh chóng mua được nhà và xe tại TP.Hồ Chí Minh, có một cuộc sống thoả mái, sung túc mà không cần dựa dẫm nhiều vào người khác.
Cô cũng nhiều lần chia sẻ về việc cảm thấy hối hận với những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ. Và muốn thay đổi bản thân để ngày càng trở nên hoàn thiện, trưởng thành hơn.
ẢNH: FBNV