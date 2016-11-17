Dán băng keo lên đèn flash điện thoại, bạn sẽ tiếc vì không biết mẹo này sớm hơn

Đời sống 17/11/2016 09:55

Dán băng keo lên đèn flash của camera điện thoại có gì hay mà bạn sẽ áp dụng ngay sau khi đọc bài này? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Theo myilifestyle, có nhiều mối đe dọa trong nhà mà bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vi khuẩn, virus, nấm mốc là các những mối đe dọa lớn nhất. Không may, vi khuẩn hiện diện khắp mọi nơi: trong không khí, thức ăn, cây cối, động vật, đất trồng và nước. Bạn nên biết rằng vi khuẩn lây lan có thể dẫn tới nhiều bệnh viêm nhiễm nguy hiểm.

Dán băng keo lên đèn flash điện thoại, bạn sẽ tiếc vì không biết mẹo này sớm hơn - Ảnh 1
Dán băng keo lên đèn flash điện thoại để biến nó thành máy dò vi khuẩn - Ảnh minh họa

Những vi khuẩn nhỏ bé này có thể khiến bạn bị bệnh bằng cách xâm nhập vào trong cơ thể mà chúng ta không biết. Vì thế, bạn cần biết cách bảo vệ bản thân và gia đình. Mới đây, dân mạng đang 'sôi sục' với 1 mẹo cực hay giúp bạn phát hiện những mối đe dọa này bằng những thứ bạn có sẵn. Tất cả những gì bạn cần là smartphone, băng dính trong suốt và bút lông dầu (bút sharpie) màu xanh và màu tía.

Mẹo này sẽ biến đèn flash trên camera điện thoại thành tia cực tím. Tia cực tím có nhiều công dụng, chẳng hạn phát hiện tiền giả, vết nước tiểu, vi khuẩn...vv. Sau khi làm xong, bạn có thể bắt đầu săn lùng vi khuẩn và những thứ bẩn thỉu khác mà mắt thường không nhìn thấy được để lau dọn sạch sẽ.

Cách làm rất đơn giản: trước tiên, dán băng keo lên đèn flash của điện thoại. Sau đó, dùng bút sharpie màu xanh tô lên băng keo. Để khô rồi tiếp tục dán 1 lớp băng keo khác lên đó. Sau đó, tô đậm lớp này bằng bút sharpie màu xanh. Cuối cùng, dán thêm 1 lớp băng keo nữa, nhưng lần này hãy tô màu bằng bút sharpie màu đỏ tía.

Dán băng keo lên đèn flash điện thoại, bạn sẽ tiếc vì không biết mẹo này sớm hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là bạn đã làm xong chiếc máy dò vi khuẩn từ camera điện thoại rồi đấy. Tiếp theo, tắt đèn trong nhà, cầm điện thoại, đi vào phòng tắm hay bất kỳ khu vực nào bạn muốn kiểm tra xem có vi khuẩn hay không. Chỉ cần nhấn nút chụp ảnh, bạn sẽ sốc vì những gì nhìn thấy!

Hãy làm ngay để biết những khu vực nào trong nhà chứa nhiều vi khuẩn nhất nhé. Hãy giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

 

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Từ khóa:   smartphone điện thoại di động vi khuẩn điện thoại thông minh

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