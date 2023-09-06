Đã bắt được nghi phạm trốn trại cai nghiện, dùng rựa cướp xe máy

Đời sống 06/09/2023 12:11

Đối tượng là Nguyễn Đức Tính (31 tuổi) trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Bình Phước dùng dao rựa hù dọa, cướp xe máy người dân để bỏ trốn. Nhưng ngay sau đó đã bị bắt ở Bình Dương khi đang cố gắng bỏ chạy.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 5.9, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết lực lượng chức năng vừa bắt được Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai), học viên vừa bỏ trốn khỏi Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh (thuộc xã Đức Hạnh, H.Bù Gia Mập). Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, Công an H.Bù Gia Mập nhận được tin báo có học viên trốn trại cai nghiện và dùng dao rựa đe dọa, cướp xe máy của người dân rồi tẩu thoát.

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Tính cầm rựa đe dọa, cướp xe máy của người dân để tẩu thoát. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo báo Lao Động đưa tin, nhận định nghi phạm có tính chất côn đồ và nguy hiểm, Công an huyện Bù Gia Mập đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, đồng thời xác định đặc điểm nhận dạng của Tính, chỉ đạo công an các xã trực thuộc chốt chặn tại các ngả đường.

Khi đội cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường ĐT.741 đang tuần tra bằng ôtô trên đường phát hiện nghi phạm đang di chuyển trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Bình Dương nên đã đeo bám.

Đã bắt được nghi phạm trốn trại cai nghiện, dùng rựa cướp xe máy - Ảnh 2
Đối tượng cướp xe máy ở Bình Phước bỏ trốn xuống Bình Dương. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Khi nghi phạm vào một cây xăng thuộc xã Tân Lập, H.Đồng Phú (Bình Phước) để đổ xăng thì lực lượng CSGT đã điện thoại đến Trạm thu phí Tân Lập (xã Tân Lập) yêu cầu hỗ trợ dựng rào chắn, chốt chặn tại làn đường cho xe máy.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, nghi phạm không đổ xăng mà rồ ga bỏ chạy về hướng Bình Dương. Do bị chốt chặn ở làn xe máy, nghi phạm đã lao vào làn xe dành cho ô tô, tẩu thoát vào các tuyến đường hẻm nhỏ khu dân cư thuộc xã An Bình (H.Phú Giáo, Bình Dương).

Đã bắt được nghi phạm trốn trại cai nghiện, dùng rựa cướp xe máy - Ảnh 3
Nghi phạm Nguyễn Đức Tính tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt. Ảnh: Báo Lao Động.

Đến khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, với sự tham gia truy bắt của các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước, Công an H.Bù Gia Mập, H.Đồng Phú và lực lượng phòng chống tội phạm TP.Đồng Xoài, Công an H.Phú Giáo (Bình Dương)… nghi phạm bị bắt giữ khi đang cố gắng trốn chạy trong một tuyến đường thuộc ấp Bầu Trư, xã An Bình, H.Phú Giáo.

Hiện vụ học viên trốn trại cai nghiện, dùng hung khí cướp xe người dân đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục làm rõ.

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