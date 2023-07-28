Cửa hàng ắc-quy bốc cháy trong đêm, chủ nhà thiệt mạng

Đời sống 28/07/2023 11:39

Thời điểm đám cháy xảy ra, người dân phát hiện nhà số 231 đường Chùa Vẽ (phường Đông Hải 2) có tiếng nổ nhỏ và mùi khét, khói lan ra từ ngôi nhà.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 28/7, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng) cho biết, cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ cháy khiến 1 người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày. Thời điểm này, người dân phát hiện nhà số 231 đường Chùa Vẽ (phường Đông Hải 2) có tiếng nổ nhỏ và mùi khét, khói lan ra từ ngôi nhà.

Cửa hàng ắc-quy bốc cháy trong đêm, chủ nhà thiệt mạng - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ VnExpress, sau 8 phút nhận được tin báo, Công an quận Hải An đã có mặt tại hiện trường với một xe chữa cháy cùng 7 chiến sĩ. Sau đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cũng có mặt để phối hợp dập lửa.

1h15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Ông N.V.U - chủ cửa hàng đã tử vong. Nạn nhân đã ly thân với vợ nhiều năm, thuê nhà số 231 đường Chùa Vẽ bán ắc-quy, vật tư đồ điện. Ông được hàng xóm nhận xét là "sống khép kín".

Cửa hàng bị cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Ngôi nhà có một cửa chính hướng ra mặt đường, một cửa sổ ở tầng 2, phía sau không có lối thoát hiểm. Trong nhà, ắc-quy, đồ điện bày la liệt, chỉ chừa một lối nhỏ để đi lại.

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