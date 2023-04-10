Củ Chi: Nam thanh niên cầm dao lớn tiếng la hét ở ngã tư rồi đâm chết người

Đời sống 10/04/2023 17:17

Nam thanh niên cầm theo con dao đứng ở giao lộ ở huyện Củ Chi, TP.HCM rồi đâm chết người.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 10-4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai vụ án mạng trên địa bàn.

Chiều tối 9-4, người dân sống ở gần giao lộ đường Nguyễn Kim Cương – Trần Thị Lan (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) phát hiện nam thanh niên chừng 30 tuổi, cầm con dao đứng la hét ở giao lộ.

Củ Chi: Nam thanh niên cầm dao lớn tiếng la hét ở ngã tư rồi đâm chết người - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Sau ít phút, một nhóm người từ đường Trần Thị Lan được cho là ở quán karaoke đi ra. Nam thanh niên thấy vậy liền vẫy tay thì nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi, xô xát với những người này.

Trong lúc lộn xộn, nam thanh niên này đâm trúng người một người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can cầm dao tháo chạy khỏi khu vực, bỏ lại một xe máy.

Người dân khu vực hô hoán, nhờ lực lượng CSGT gần đó đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Củ Chi: Nam thanh niên cầm dao lớn tiếng la hét ở ngã tư rồi đâm chết người - Ảnh 2
Đối tượng hiện đang được lực lượng chức năng bắt giữ điều tra. Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, có thể nam thanh niên và nhóm người đã có mâu thuẫn từ trước. Nghi can sau đó đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Đến tối cùng ngày, công an đã đưa nghi can tới hiện trường, diễn lại hành vi.

Nguyên nhân đang được điều tra.

Đang làm nhiệm vụ, cảnh sát tuần tra bị nghi phạm cướp chém nhiều nhát rồi bỏ chạy

Đang làm nhiệm vụ, cảnh sát tuần tra bị nghi phạm cướp chém nhiều nhát rồi bỏ chạy

Đối tượng vô cùng manh động, hậu quả đã khiến nam công an sốc, ngất cấp cứu tại bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   Pháp luật và đời sống giết người trên đường tin tức đời sống

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km