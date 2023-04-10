Nam thanh niên cầm theo con dao đứng ở giao lộ ở huyện Củ Chi, TP.HCM rồi đâm chết người.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 10-4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai vụ án mạng trên địa bàn.

Chiều tối 9-4, người dân sống ở gần giao lộ đường Nguyễn Kim Cương – Trần Thị Lan (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) phát hiện nam thanh niên chừng 30 tuổi, cầm con dao đứng la hét ở giao lộ.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Sau ít phút, một nhóm người từ đường Trần Thị Lan được cho là ở quán karaoke đi ra. Nam thanh niên thấy vậy liền vẫy tay thì nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi, xô xát với những người này.

Trong lúc lộn xộn, nam thanh niên này đâm trúng người một người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can cầm dao tháo chạy khỏi khu vực, bỏ lại một xe máy.

Người dân khu vực hô hoán, nhờ lực lượng CSGT gần đó đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Đối tượng hiện đang được lực lượng chức năng bắt giữ điều tra. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, có thể nam thanh niên và nhóm người đã có mâu thuẫn từ trước. Nghi can sau đó đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Đến tối cùng ngày, công an đã đưa nghi can tới hiện trường, diễn lại hành vi.

Nguyên nhân đang được điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-chi-nam-thanh-nien-cam-dao-lon-tieng-la-het-o-nga-tu-roi-am-chet-nguoi-571204.html