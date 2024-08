Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 1/8 lãnh đạo UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã giao Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành xác minh vụ cháu gái 5 tuổi có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Bà M. nghi ngờ Tâm thực hiện hành vi xâm hại cháu H. nên trình báo công an địa phương.

Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) khai đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Làm việc với công an, Tâm bước đầu khai nhận, đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. Từ kết quả xác minh, Công an xã Tân Trung chuyển nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Đầm Dơi tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.