Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 8/7, nguồn tin từ Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng T.V.H để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi xâm hại tình dục với bé gái là con của vợ hờ.

Trước đó vào lúc 18 giờ tối 2/7, Trực ban hình sự - Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tân Thắng về việc nhận được thông tin từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Tân (do Tổng đài 111 Bảo vệ quyền lợi trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi) có xảy ra 1 vụ "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra vào ngày 13/6 tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng. Nạn nhân là cháu T.T.M.H (SN 2014, trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân).