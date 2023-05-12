Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tiếp nhận và làm rõ vụ nhóm người xông vào nhà hành hung khiến hai người nhập viện.

Dẫn nguồn tin từ báo Công an nhân dân, ngày 12/5/2023, Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đang tiếp nhận và điều tra vụ nhóm người xông vào nhà hành hung ông Nghiêm Hy (SN 1947) và con trai là Nghiêm Đại Quốc (SN 1980, ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vợ ông Quốc có thiếu tiền vợ ông Hoà nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, vợ ông Hoà đến gặp ông Quốc đòi tiền thì hai bên có xảy ra cự cãi nên vợ ông Hoà về kể lại cho chồng nghe.

Sau đó, ông Hoà cùng Sơn, Vẹn, Thương và một người lạ mặt đến chỗ ông Quốc đang mua bán và làm việc để nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi qua lại. Trong lúc "lời qua tiếng lại", ông Quốc bị nhóm người của Hoà đánh.

Ông Hy (bố của Quốc) thấy con mình bị đánh bèn chạy lại can ngăn, nhưng sau đó cũng bị đánh. Hậu quả, cả hai cha con được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Đến ngày 10/5, ông Hy được xuất viện. Riêng, ông Nghiêm Đại Quốc đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại thần kinh với đa chấn thương phần mềm và theo dõi chấn thương vùng đầu.

Thông tin xác minh ban đầu, danh tính của các nạn nhân và đối tượng trong vụ việc, gồm: Võ Văn Hòa (SN 1971), Võ Nguyên Vẹn (SN 1986, anh em chú bác với ông Hoà), Tô Văn Sơn (SN 1967, em rể ông Hoà) và Tô Hoài Thương (SN 1996, con ông Sơn, cùng ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân). Người thứ 5 đang được cơ quan Công an xác minh nhân thân cũng như hành vi cụ thể.

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