Nhiều giờ qua, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế dùng chân điều khiển xe đầu kéo đổ dốc cầu Phú Mỹ với tốc độ cao. Đây là cây cầu nối giữa quận 2 và quận 7 (TP.HCM) được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, khánh thành vào năm 2009. Mặc dù được xem là một trong những biểu tượng của TP.HCM nhưng nơi đây lại được xem là “dốc tử thần” vì có rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở khu vực này.

Mặc dù người quay clip đã lớn tiếng nhắc nhở nhưng người tài xế này vẫn dửng dưng tiếp tục nghe điện thoại. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông này nhận khá nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi coi thường tính mạng bản thân và người đi đường của tài xế.

Một số ý kiến của cư dân mạng:

"Nếu không nghĩ đến tính mạng của mình thì cũng phải nghĩ đến những người xung quanh, cảnh sát giao thông nên bắt hết những tài xế như thế này để người dân an tâm hơn khi lái xe", N.Đ bình luận.

"Mỗi khi có việc đi qua khu vực này, nhìn thấy mấy chiếc xe đầu kéo, container chạy với tốc độ kinh hoàng mà lo lắng. Mấy xe cứ đi san sát nhau, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao mà thắng kịp", H.C kể.

Theo thông tin của VOV Giao Thông, từ năm 2016 đến đầu năm 2017, tại khu vực cầu Phú Mỹ đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe đầu kéo, xe container...

Qua phản ánh của những tài xế lưu thông qua khu vực này, nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn là do dốc cầu từ hướng quận 7 sang quận 2 lớn hơn so với phía ngược lại. Vì vậy, nếu tài xế lưu thông ở khu vực này không làm chủ được tốc độ sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, ý thức của các tài xế lưu thông qua khu vực này không cao, họ thường đổ dốc với tốc độ nhanh và không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Để hạn chế tai nạn giao thông ở khu vực này, Sở GTVT TP.HCM đã đưa ra nhiều biện pháp như đặt biển cảnh báo, điều chỉnh tốc độ...

Theo thông tin trên Zing, đại diện Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn thuộc PC 67 Công an TP.HCM, cho biết đã xem clip trên, đang trích xuất camera, truy xét tài xế để xử lý.