Clip: Ớn lạnh cảnh tài xế vừa dùng chân lái xe đầu kéo vừa nghe điện thoại khi đổ dốc cầu 'tử thần'

Đời sống 20/11/2017 16:28

Trong khi lái xe đổ dốc ở cầu Phú Mỹ (nối giữa quận 2 và quận 7, TP.HCM), tài xế xe đầu kéo thản nhiên vừa dùng chân điều khiển xe vừa nghe điện thoại.

 

Nhiều giờ qua, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế dùng chân điều khiển xe đầu kéo đổ dốc cầu Phú Mỹ với tốc độ cao. Đây là cây cầu nối giữa quận 2 và quận 7 (TP.HCM) được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, khánh thành vào năm 2009. Mặc dù được xem là một trong những biểu tượng của TP.HCM nhưng nơi đây lại được xem là “dốc tử thần” vì có rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở khu vực này.

Clip: Ớn lạnh cảnh tài xế vừa dùng chân lái xe đầu kéo vừa nghe điện thoại khi đổ dốc cầu 'tử thần' - Ảnh 1
Hành vi xem thường mạng người của nam tài xế khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Internet

Mặc dù người quay clip đã lớn tiếng nhắc nhở nhưng người tài xế này vẫn dửng dưng tiếp tục nghe điện thoại. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông này nhận khá nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi coi thường tính mạng bản thân và người đi đường của tài xế.

Một số ý kiến của cư dân mạng:

"Nếu không nghĩ đến tính mạng của mình thì cũng phải nghĩ đến những người xung quanh, cảnh sát giao thông nên bắt hết những tài xế như thế này để người dân an tâm hơn khi lái xe", N.Đ bình luận.

"Mỗi khi có việc đi qua khu vực này, nhìn thấy mấy chiếc xe đầu kéo, container chạy với tốc độ kinh hoàng mà lo lắng. Mấy xe cứ đi san sát nhau, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao mà thắng kịp", H.C kể.

Theo thông tin của VOV Giao Thông, từ năm 2016 đến đầu năm 2017, tại khu vực cầu Phú Mỹ đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe đầu kéo, xe container...

Qua phản ánh của những tài xế lưu thông qua khu vực này, nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn là do dốc cầu từ hướng quận 7 sang quận 2 lớn hơn so với phía ngược lại. Vì vậy, nếu tài xế lưu thông ở khu vực này không làm chủ được tốc độ sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, ý thức của các tài xế lưu thông qua khu vực này không cao, họ thường đổ dốc với tốc độ nhanh và không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Để hạn chế tai nạn giao thông ở khu vực này, Sở GTVT TP.HCM đã đưa ra nhiều biện pháp như đặt biển cảnh báo, điều chỉnh tốc độ...

Theo thông tin trên Zing, đại diện Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn thuộc PC 67 Công an TP.HCM, cho biết đã xem clip trên, đang trích xuất camera, truy xét tài xế để xử lý.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   clip thót tim dùng chân lái xe vừa lái xe vừa nghe điện thoại

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 34 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?