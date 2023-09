Công an phường 4, quận 8 (TP.HCM) cho biết nguyên nhân nhóm nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu bạn vô cùng dã man hôm 19/11 vừa qua là do mâu thuẫn quan hệ đồng tính.

Liên quan đến vụ việc nhóm nữ sinh đánh nhau dã man giữa đường bằng nón bảo hiểm xảy ra vào ngày 19/11 vừa qua, mới đây Công an phường 4, quận 8 (TPHCM) đã lên tiếng về nguyên nhân sự việc.

Theo đại diện Công an phường 4, cả 4 nhân vật trong clip đánh nhau gây xôn xao dư luận đều là nữ, có quan hệ tình cảm đồng tính và đang ở tuổi vị thành niên.

Báo Gia Đình & Xã Hội đưa tin, 2 đối tượng Trần Ngọc H.Y. (17 tuổi, tạm trú xã Bình Hưng, Bình Chánh) và Trần Thị C.T. (16 tuổi, ngụ P.8, Q.8) có mâu thuẫn trong quan hệ đồng tính. Khoảng 13 giờ ngày 19/11, T. và Y. hẹn nhau đến Công viên Cao Lỗ (P.4, Q.8) để "nói chuyện".

Y. đến điểm hẹn cùng với Nguyễn Ngọc T.V. (16 tuổi, ngụ Bình Thạnh), còn T. đi cùng với Nguyễn Thị B.T. (16 tuổi, ngụ P.8, Q.8).

Clip nữ sinh bị đánh vào đầu đến vỡ nón bảo hiểm gây xôn xao dư luận

Tại đây, sau khi nói chuyện được một lúc, T. (áo trắng) dùng tay và nón bảo hiểm đánh liên tục vào đầu Y. (áo xanh). Thấy vậy, B.T. (đi cùng T.) cũng dùng nón bảo hiểm đánh T.V. (đi cùng Y.). Cả hai nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận, không phản kháng được gì.

Theo Công an phường, đây không phải lần đầu tiên những đối tượng này xô xát với nhau. Theo tường trình, cả 4 người đều từng chơi chung trong nhóm bạn thân và là người đồng tính.

Nhóm này có tổng cộng 8 người, trong đó 4 em là nữ có thiên hướng nam và 4 em nữ. Các cặp đôi này trong quá trình chơi chung đã phát sinh mâu thuẫn ghen tuông và dẫn đến hành vi trên.

