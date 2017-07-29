Clip: Chồng say rượu bị vợ lôi ra suối dìm đầu xuống nước khiến nhiều người phẫn nộ

Đời sống 29/07/2017 13:05

Lấy phải một người chồng suốt ngày đắm chìm trong rượu bia là điều không ai mong muốn. Để trừng trị thói xấu này của chồng, các bà vợ đã nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau. Nhưng cách trừng trị chồng như người phụ nữ trong đoạn clip dưới đây thì đều khiến ai nấy cũng phẫn nộ.

 

Những hình ảnh trong clip cho thấy người phụ nữ này liên tục đè đầu người đàn ông xuống nước, đôi khi, bà ta còn ngồi lên người chồng để ông ấy không thể đứng dậy. Điều này khiến những ai xem đoạn clip này đều cảm thấy vô cùng bức xúc.

Theo chia sẻ của một trang mạng xã hội dành cho giới trẻ, người đàn ông trong clip vì uống rượu say nên bị vợ lôi ra suối "tắm" để trừng phạt.

Clip: Chồng say rượu bị vợ lôi ra suối dìm đầu xuống nước khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 1
Đoạn clip nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành vi của người phụ nữ này.

"Tôi không dám xem hết clip này, chị vợ kia sao không li dị đi mà hành hạ chồng kiểu này, thật dã man", người dùng facebook có tên L.X bình luận.

 "Sao mà ác quá", hay "vợ gì mà ác thế", "tội nghiệp ông chồng"... là lời cảm thán chung của hầu hết cư dân mạng.

Clip: Chồng say rượu bị vợ lôi ra suối dìm đầu xuống nước khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Có thể vì tức giận mà người phụ nữ này đã hành xử thiếu suy nghĩ, không biết rằng việc đè đầu chồng xuống nước liên tục như vậy có thể khiến ông ấy tử vong.

Theo PGS.TS Phạm Văn Tiến - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện 103 (TP.Hà Nội), người say rượu tuyệt đối không được tắm hay ngâm mình dưới nước dù là nóng hay lạnh. Khi tắm bằng nước nóng sẽ khiến nhiệt độ trong cơ thể không thoát được ra ngoài khiến tình trạng say rượu trở nên nghiêm trọng hơn khiến người đó bị buồn nôn, đau đầu, choáng váng. Còn khi ngâm mình trong nước lạnh sẽ khiến gan không kịp bổ sung lượng đường glucose đã tiêu hao trong máu, cùng với sự kích thích của nước lạnh, huyết quản sẽ bị co vào, dẫn đến vỡ mạch máu.

Đặc biệt, những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp nếu tắm nước lạnh sau khi say rượu có thể tử vong vì đột quỵ do tai biến, theo bác sĩ Tiến.

Do vậy, các bà vợ nếu không muốn trở thành góa phụ thì đừng dại dột xử tội chồng như cách mà người phụ nữ trong đoạn clip trên đã làm.

 

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