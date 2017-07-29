Vụ 'vợ dùng Facebook tố chồng cũ bạo hành tàn bạo': Dù có người yêu mới, nhưng ra khách sạn để trốn chứ không phải ngoại tình?

Đời sống 29/07/2017 08:52

Những ngày gần đây, vụ việc người vợ có nickname facebook H.A tố cáo bị chồng cũ bạo hành, dọa giết khiến dư luận xôn xao. Sau đó, người chồng lên tiếng giải thích, tố ngược vợ cũ ngoại tình khiến sự việc càng làm cho dư luận đặc biệt chú ý hơn.

Theo chị Nguyễn Bích H. (tên thật của H.A), chị quen biết chồng cũ từ khi mới 17 tuổi khi đi làm ở TP.HCM. Sau một thời gian tìm hiểu, chị theo anh về nhà tổ chức đám cưới và sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn vì lúc đó chị chưa đủ tuổi thành hôn theo quy định của pháp luật.

Chồng bị tố bạo hành, chích điện vợ

Liên quan đến những chia sẻ trên mạng xã hội, chị H. cho biết khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/7, sau khi chị cùng con gái đi ăn bên ngoài về thì anh S. (chồng cũ của chị H.) xuất hiện ở phòng trọ. Khi thấy chị và con gái về, anh ta bắt đầu chửi bậy, cầm chích điện đe dọa suốt 30 phút rồi ra về. 

Chị còn cho biết thêm, hiện chị đang hoàn tất hồ sơ để tố cáo S. đến công an, nhờ họ bảo vệ hai mẹ con tránh khỏi những trận bạo hành của chồng.

Vụ 'vợ dùng Facebook tố chồng cũ bạo hành tàn bạo': Dù có người yêu mới, nhưng ra khách sạn để trốn chứ không phải ngoại tình? - Ảnh 1
Chị H. chia sẻ việc bị chồng cũ dùng chích điện hăm dọa khiến dư luận xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Về việc bị chồng cũ tố lấy hết tiền bạc, tài sản, chị H. cũng giải thích rằng đó là của hồi môn mà gia đình chị đã cho từ trước chứ không phải tiền anh S. làm ra, còn phần vàng bạc mà gia đình chồng tặng trước đó, hai vợ chồng đã bán để có vốn làm ăn.

Sau khi đưa con đến Nha Trang, chị H. một mình thuê phòng trọ, nuôi con mà không kể cho bất kỳ ai trong gia đình biết về việc này. Trong lúc đó, vì những người thân bên gia đình chồng đến tìm và khuyên giải nên chị H. một lần nữa quay lại sống chung với anh S.

Vụ 'vợ dùng Facebook tố chồng cũ bạo hành tàn bạo': Dù có người yêu mới, nhưng ra khách sạn để trốn chứ không phải ngoại tình? - Ảnh 2
Sau đoạn clip chia sẻ của anh S., hiện chị H. và gia đình nhận rất nhiều sự chỉ trích - Ảnh chụp màn hình

Những tưởng sau bao biến cố, anh S. sẽ thay đổi nhưng không ngờ anh ta vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục chửi bới, đánh đập vợ con, ghen tuông vô cớ. Lần này, chị H. quyết tâm chia tay và không tha thứ thêm lần nào nữa.

Vợ không ngoại tình, nhưng... đã yêu người mới

Nói về việc chồng tố đi ngoại tình, chị H. chia sẻ: “Do bị hăm dọa nên tôi dẫn con ra khách sạn ở, không phải ngoại tình”.

Chị H. cho biết thêm, việc anh S. tố mẹ chị thuê giang hồ đánh anh là sai sự thật. Bốn người đàn ông đó chỉ là hàng xóm của gia đình, vì thấy anh S. đến gây sự, chửi bới nhà chị nên bức xúc, đuổi theo bắt anh xin lỗi chứ không phải do mẹ chị thuê về.

Dù phủ nhận việc ngoại tình nhưng chị H. cũng thừa nhận bản thân đã yêu người mới kể từ khi hai người chính thức chia tay với nhau.

Vụ 'vợ dùng Facebook tố chồng cũ bạo hành tàn bạo': Dù có người yêu mới, nhưng ra khách sạn để trốn chứ không phải ngoại tình? - Ảnh 3
Chị H. chỉ mong sự việc sớm kêt thúc để được sống yên ổn bên gia đình - Ảnh: Facebook

Hiện tại, sau những đoạn clip anh S. chia sẻ, chị H. và gia đình đang phải gánh chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận khiến chị cảm thấy hoang mang, áp lực vô cùng.

Nguyện vọng lớn nhất của chị hiện tại là có thể nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện để có một cuộc sống yên bình bên những người thân.

Từ khóa:   mạng xã hội tố chồng trên facebook bạo lực gia đình

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