Chưa tiêm mũi vắc xin Covid-19 nhắc lại, học sinh có được đi học hay không?

Đời sống 16/08/2022 08:23

Nhiều giáo viên và học sinh vẫn chưa tiêm đủ mũi vắc xin Covid-19 dù năm học mới 2022 - 2023 sắp sửa bắt đầu

Theo thông tin từ báo Thanh niên, mới đây ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã ký văn bản gửi yêu cầu các trường học phải chấp hành các nội dung mà Sở GD-ĐT và Sở Y tế triển khai. Trong đó cấp thiết nhất là việc bao phủ vắc xin Covid-19, đảm bảo miễn dịch, phòng ngừa cho cán bộ viên chức, giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới 2022 - 2023. 

Chưa tiêm mũi vắc xin Covid-19 nhắc lại, học sinh có được đi học hay không? - Ảnh 1
Tổ chức tiêm ngừa cho học sinh nhằm chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề 

Sở GD-ĐT cũng nhắc nhở các trường tiến hành tiêm mũi bổ sung cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời rà soát, thống kê cụ thể các trường hợp chưa tiêm các mũi vắc xin Covid-19 2 lần trong một tuần. 

Theo thống kê cho biết, đến nay số lượng cán bộ giáo viên đã tiêm đủ 4 mũi vắc xin Covid-19 còn khá ít ỏi. Số học sinh THCS, THPT đã tiêm mũi 1 cũng khá khiêm tốn, có lớp hơn một nửa số học sinh chưa từng tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trước đó.

Hiện nay, nhiều phụ huynh và học sinh thắc mắc về việc học sinh không tiêm ngừa bổ sung mũi vắc xin Covid-19 thì có được tham gia học tập trực tiếp tại trường hay không. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đến nay việc tiêm vắc xin cho học sinh vẫn mang tính tự nguyện, chưa có quy định bắt buộc. Nhưng trước tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp, Sở cũng lưu ý nhắc nhở các trường thực hiện nhắn tin khuyến khích, động viên phụ huynh cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm vắc xin Covid-19 để duy trì hệ miễn dịch, bảo vệ trẻ. 

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