Chồng khóc ngất bên thi thể vợ mang thai 7 tháng bị xe tải cán tử vong tại chỗ

Đời sống 04/12/2017 15:00

Trong lúc trên đường về quê thì bất ngờ chiếc xe mô tô đâm vào mố cầu khiến cả gia đình ngã ra đường. Không may lúc đó một chiếc xe tải chạy đến. Hậu quả khiến người vợ đang mang thai 7 tháng tử vong tại chỗ.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2/12, anh Tạ Văn Lợi (33 tuổi, ngụ tại Thái Nguyên) chở vợ là chị Lương Thị Na (30 tuổi), đang mang thai 7 tháng và 2 con nhỏ trên xe phân khối lớn về quê vợ ở xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) thì gặp tai nạn.

Chồng khóc ngất bên thi thể vợ mang thai 7 tháng bị xe tải cán tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến chị Na đang mang thai 7 tháng tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Saostar, khi lưu thông đến địa phận xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, xe của anh Lợi tông vào mố cầu. Không may, sau đó, một chiếc xe tải chạy đến cán lên người chị Na khiến chị tử vong tại chỗ. Anh Lợi và hai con nhỏ may mắn thoát nạn.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ vụ việc.

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