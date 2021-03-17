Chiều 17/3: Phát hiện thêm 7 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương, Khánh Hòa

Bức ảnh người đàn ông đạp xe về quê sau khi thất nghiệp vì Covid-19 khiến nhiều người đồng cảm sâu sắc. Bên cạnh đó, ai nấy cũng rất vui mừng vì anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ.