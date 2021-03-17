Chiều 17/3: Phát hiện thêm 7 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương, Khánh Hòa

Bản tin 18h ngày 17/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết: Phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 trong nước, 5 ca nhập cảnh được cách ly tập trung.
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Thông tin các ca mắc COVID-19 cụ thể như sau:
CA BỆNH 2561 (BN2561): ghi nhận tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương: nam, 39 tuổi, là F1 của BN2528, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.
CA BỆNH 2567 (BN2567): ghi nhận tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương: nữ, 21 tuổi, là F1 của BN2451, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.
CA BỆNH 2562 (BN2562): nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
CA BỆNH 2563 (BN2563): nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
CA BỆNH 2564 (BN2564): nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
CA BỆNH 2565 (BN2565): nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
CA BỆNH 2566 (BN2566): nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nguyễn Du, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
BN2562-2566 từ Liên bang Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh ngày 14/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/3 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.