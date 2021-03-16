Thất nghiệp vì Covid-19, người đàn ông đạp xe từ Sài Gòn về quê Cà Mau khiến ai nấy nhói lòng

Bức ảnh người đàn ông đạp xe về quê sau khi thất nghiệp vì Covid-19 khiến nhiều người đồng cảm sâu sắc. Bên cạnh đó, ai nấy cũng rất vui mừng vì anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều công ty kinh doanh thua lỗ dẫn đến việc buộc phải cắt giảm nhân sự. Nhiều người lao động cũng vì vậy mà thất nghiệp, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh bấp bênh, khốn khó.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện người đàn ông phải đạp xe từ Sài Gòn về Cà Mau sau khi thất nghiệp khiến người xem nhói lòng. Nhìn người đàn ông ngồi trên xe đạp, lưng đeo ba lô và cười rất tươi, chẳng ai ngờ anh ấy vừa phải nhận quyết định cắt giảm nhân sự từ công ty. Khi biết hoàn cảnh của anh, nhiều người sống cùng khu trọ đã góp tiền ủng hộ giúp anh trả tiền nhà trọ. Tuy nhiên, anh chỉ nhận đủ để trả tiền nhà chứ không nhận hơn, còn lại sẽ tự mình đạp xe về quê ở Cà Mau.

Thất nghiệp vì dịch bệnh, người đàn ông đạp xe từ Sài Gòn về quê Cà Mau - Ảnh: FB

Hình ảnh khiến người xem xót xa - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự đồng cảm từ dân mạng: "Nhìn xót lòng thật sự! Nghe nói mọi người muốn giúp anh cái vé xe nhưng anh không muốn nhận"; "Thương anh quá. Hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với anh"; "Trời ơi, quãng đường từ thành phố về quê xa xôi lắm"; "Đi xe đạp dưới tiết trời nóng bức này thì thật là cực khổ"; "Chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn giữ được sự lạc quan như bây giờ để tiếp tục cuộc sống của mình nhé"; "Cuộc sống mà... Vốn chẳng dễ dàng chút nào"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/that-nghiep-vi-covid-19-nguoi-dan-ong-dap-xe-tu-sai-gon-ve-que-ca-mau-khien-ai-nay-nhoi-long-398790.html