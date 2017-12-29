Chỉ với 1 quả chanh đuổi sạch kiến ra khỏi nhà không tốn dù chỉ một giọt mồ hôi

Ngoài ruồi, muỗi thì kiến cũng là một trong những loài vật khiến nhiều chị em phụ nữ đau đầu. Để đuổi chúng ra khỏi nhà, thay vì sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng chứa các loại thuốc hóa học có thể gây hại cho sức khỏe, bạn chỉ cần dùng một quả chanh.

Khi trời mưa hay ẩm ướt, kiến rất dễ dàng kéo vào nhà bạn. Hãy chuẩn bị những phương pháp đơn giản bằng nguyên liệu tự nhiên để đuổi chúng, điển hình như chanh.

Vì mùi hương của chanh khiến kiến vô cùng khó chịu nên chỉ cần một vài quả chanh nhỏ là bạn đã có thể đuổi sạch đàn kiến nhờ một số cách làm đơn giản dưới đây:

Mùi hương của chanh khiến kiến vô cùng khó chịu sẽ di tản ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Để mang lại hiệu quả cao nhất, trước tiên bạn phải nắm rõ những vị trí kiến thường lui tới trong nhà hoặc đặc biệt lưu ý những khe cửa, tường, bệ cửa sổ. Sau đó, bạn bỏ nước cốt chanh vào bình xịt rồi xịt lên những nơi kiến hay lui tới. Phương pháp này sẽ làm cho kiến nhanh chóng chết hoặc bỏ đi. Khi nước chanh khô lại, bạn có thể lấy khăn lau hoặc dùng chổi quét sạch.

Một phương pháp khác mà các bà nội trợ có thể áp dụng đó là pha hỗn hợp 4 quả chanh (lưu ý phải xay nhuyễn cả vỏ) với 2 lít nước rồi dùng hỗn hợp đó lau sàn nhà. Cách này sẽ khiến không chỉ kiến mà cả gián, bọ chét cũng lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà bạn.

Ngoài ra, thay vì dùng nước cốt chanh, bạn có thể dùng vỏ chanh cắt nhỏ rồi rắc trên đường đi của kiến. Không chỉ mang lại hiệu quả cao, phương pháp này còn giúp bạn tiết kiệm thời gian vì rất dễ dàng quét sạch bằng chổi.

Ngoài nước chanh, bạn còn có thể dùng vỏ chanh để đuổi kiến - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh chanh, bạn còn có thể dùng những thứ như muối, giấm, đường, muối nở, phấn… để đuổi kiến. Điều đặc biệt quan trọng bên cạnh những cách đuổi kiến này, bạn cũng cần chú ý giữ gìn vệ sinh không gian sống.

Thường xuyên đổ rác và rửa thùng rác sạch sẽ, tránh để rác ứ đọng trong nhà bởi điều này sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật có hại phát triển. Để bảo vệ sức khỏe cả gia đình, hãy nhớ luôn bao bọc và đóng gói thức ăn thừa cẩn thận để tránh kiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-1-qua-chanh-duoi-sach-kien-ra-khoi-nha-khong-ton-du-chi-mot-giot-mo-hoi-264573.html