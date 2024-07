Cháy lớn tại Thanh Trì khói bốc lên cao hàng chục mét, nhà trong ngõ nhỏ xe cứu hỏa khó tiếp cận

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, thông tin Công an xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), vào cuối giờ chiều ngày 4/7, có 1 căn nhà cao tầng trong ngõ nhỏ thuộc xã Tứ Hiệp đã xảy ra cháy. Từ những tư liệu được người dân cung cấp cho thấy, lửa từ đám cháy rất dữ dội, bùng phát mạnh ra phía ban công trên tầng cao của căn nhà.

Căn nhà cao tầng trong ngõ nhỏ thuộc xã Tứ Hiệp đã xảy ra cháy. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân đã lập tức liên hệ tới lực lượng chức năng - Công an xã Tứ Hiệp và Công an huyện Thanh Trì. Do đám cháy xuất phát từ tầng cao nên cư dân xung quanh và lực lượng chữa cháy cơ sở khó có thể tiếp cận để dập lửa bước đầu.