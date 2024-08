Theo nhận định của người dân ở đây, nạn nhân là một người Hàn Quốc, nhiều khả năng đã bị sát hại dã man trước đó. Hiện trường không có nhiều máu…

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Sáng 19/8, nhiều người dân ở chung cư Midtown, thuộc Phú Mỹ Hưng quận 7 TP Hồ Chí Minh, giật mình khi nghe tiếng động mạnh như có vật gì đó nặng rớt từ trên cao xuống đất.

Chạy ra kiểm tra, mọi người hoảng hốt kinh sợ khi phát hiện một thi thể là nữ giới đã bị cắt mất một phần chân trái và nhiều vết cắt ở nhiều chỗ khác trên cơ thể…

Hiện trường vụ án (Ảnh: CAND)

Hiện Cơ quan Công an địa phương đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, phục vụ điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ Vietnamnet, tối ngày 18/8 tại Bình Dương cũng xảy ra một trường hợp tương tự: Sáng ngày 19/8, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc một thanh niên tử vong do rơi từ sân thượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 18/8, các nhân viên kho nội bộ phía sau Siêu thị Aeon Mall (phường Thuận Giao, TP Thuận An) nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra.

Tại đây, nhân viên phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới nền bê tông, đã tử vong, bên cạnh có tư trang.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng để điều tra. Qua xác minh, nạn nhân là anh B.H.C (24 tuổi, ngụ TP Thuận An).

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong do rơi từ sân thượng của siêu thị.

