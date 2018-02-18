Cậu bé 11 tuổi đau đớn trên giường bệnh trong đêm Giao thừa: 'Con ước sớm hết bệnh về nhà tiếp tục nhặt ve chai phụ bà nội'

Đời sống 18/02/2018 15:21

Khi Giao thừa sắp đến, trong lúc những đứa trẻ khác được quây quần bên cha mẹ, gia đình thì Thế Chính lại chịu đau đớn trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo trong Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Theo thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn, em Nguyễn Thế Chính (sinh năm 2007, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Cậu bé 11 tuổi đau đớn trên giường bệnh trong đêm Giao thừa: 'Con ước sớm hết bệnh về nhà tiếp tục nhặt ve chai phụ bà nội' - Ảnh 1
Mẹ bỏ đi, bố mất tích, Chính sống với nội từ nhỏ - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Chính là đứa con duy nhất trong gia đình. Tuy nhiên, bố em là anh Nguyễn Thế Hiếu (sinh năm 1977) bị thiểu năng trí tuệ đã đi lạc cách đây 3 năm. Còn mẹ em đã bỏ đi từ khi em mới được 2 tuổi rưỡi. Từ nhỏ, hàng ngày Chính đã cùng bà nội đi nhặt ve chai để kiếm sống. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Chính lại vô cùng hiếu học.

Bà Nguyễn Thị Chiến (sinh năm 1948, bà nội của Chính) cho biết vào năm 2015, Chính bị ngộ độc trái cây được cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, em được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị ít ngày thì bình phục.

Cậu bé 11 tuổi đau đớn trên giường bệnh trong đêm Giao thừa: 'Con ước sớm hết bệnh về nhà tiếp tục nhặt ve chai phụ bà nội' - Ảnh 2

Cậu bé 11 tuổi đau đớn trên giường bệnh trong đêm Giao thừa: 'Con ước sớm hết bệnh về nhà tiếp tục nhặt ve chai phụ bà nội' - Ảnh 3
Vì hoàn cảnh khó khăn nên bà Chiến làm đơn xin được giảm viện phí - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Cách đây không lâu, Chính bất ngờ lên cơn đau bụng. Gia đình đưa em đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giun chui cuống mật. Vì gia cảnh khó khăn nên bà Chiến phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho em và xin bệnh viện hỗ trợ một phần viện phí.

Nằm chịu những cơn đau thắt trên giường bệnh vào đêm Giao thừa, Chính chỉ ước mình sớm hết bệnh để được trở về nhà nhặt ve chai dịp Tết phụ bà nội kiếm tiền.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, bà Chiến cho biết thêm không chỉ có anh Hiếu mà bà còn có 3 người con trai thiểu năng khác. Tất cả đều sống nhờ vào đồng lương ít ỏi và số tiền bà nhặt ve chai mỗi ngày. Bà ngậm ngùi nói: “Trong số các cháu, tôi quý nhất và thấy có tương lai đó là cháu Chính rất học giỏi, các thầy cô và các bạn rất yêu quý. Vì vậy, mỗi tháng tôi sẽ tiết kiệm một chút để nuôi cháu ăn học… nhưng trước mắt là tôi mong cháu sớm khỏi bệnh”.

 

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả và các mạnh thường quân xin gửi về:

Nguyễn Thị Chiến ngõ 218, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

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