Cập nhật: Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù

Đời sống 21/09/2023 15:46

Cùng tội danh với bị cáo Nguyễn Phương Hằng, bị cáo Đặng Anh Quân bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, chiều 21/9, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2021 bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân gồm: Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo) và bà Trương Thị Việt Hà.

Cập nhật: Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, xuất phát từ việc bà Hằng cho rằng ông Võ Nguyễn Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên - người bị bà Hằng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng khi yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì ông Linh im lặng.

Đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Hằng cho rằng bà Oanh đã đăng một bài viết trên trang Facebook tên “Vy Oanh”, ở phần bình luận bà Oanh trả lời một tài khoản Facebook khác có nội dung móc máy, xỉa xói việc Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19.

Với bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng cho rằng bà Ni đã nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm bà, chống phá Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu của Hằng.

Với ông Nguyễn Đức Hiển, bà Hằng cho rằng do ông Hiển đã trả lời phỏng vấn trên kênh VOV của Đài tiếng nói Việt Nam và đăng các bài viết trên Facebook, YouTube có thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của và Công ty Cổ phần Đại Nam.

Với vợ chồng Lê Công Vinh - Trần Thị Thủy Tiên, bà Hằng cho rằng hai người này đã hoạt động từ thiện không minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện của dân.

Đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Hằng cho rằng ông Hưng đã lên mạng xã hội phát ngôn xúc phạm bà.

Với bà Đinh Thị Lan, bà Hằng cho rằng bà Lan có các phát ngôn trên mạng xã hội vu khống, xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của bà...

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó, sáng cùng ngày, HĐXX cũng hỏi bà Trương Việt Hà, bị hại liên quan vụ án.

Bà Trương Thị Việt Hà và Nguyễn Phương Hằng có mối quan hệ quen biết với nhau. Sau đó, bà Hằng cho rằng bà Hà và một số tổ chức chống phá ngầm bà và Công ty cổ phần Đại Nam nên đã tổ chức các buổi livestream có nội dung xúc phạm bà Hà.

Cập nhật: Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù - Ảnh 2
Bà Trương Thị Việt Hà - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngày 9/11/2021, bà Hà gửi đơn tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM tố cáo bà Phương Hằng có hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tiết lộ bí mật thông tin cá nhân lên trang mạng xã hội.

Có mặt tại tòa, bà Hà nói hành vi của Nguyễn Phương Hằng đã gây tổn thất nặng nề cho mình về sức khỏe, tinh thần, danh dự, nhân phẩm nhưng người phụ nữ này bỏ qua hết.

"Tôi rất buồn, buồn cũng không nói ra được. Tôi bỏ qua tất cả, không yêu cầu bồi thường vì đây là tình bạn. Tôi từng khuyên Hằng rất nhiều lần nên dừng lại", bà Hà trình bày.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng không biết về luật an ninh mạng, nêu rõ căn cứ của các buổi livestream xúc phạm nghệ sĩ

Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng không biết về luật an ninh mạng, nêu rõ căn cứ của các buổi livestream xúc phạm nghệ sĩ

Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Hằng khai lúc đầu không nhận thức được vi phạm vì bị cáo đã livestream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì, tới khi bị bắt bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng.

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Trương Thị Việt Hà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

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