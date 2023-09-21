Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng không biết về luật an ninh mạng, nêu rõ căn cứ của các buổi livestream xúc phạm nghệ sĩ

Tuy nhiên, bà Hằng cho rằng cáo trạng chưa thể hiện mấu chốt vì đâu dẫn đến bị cáo vi phạm pháp luật.

Liên quan đến phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, dẫn tin từ VietNamNet, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã thực hiện các buổi livestream, xúc phạm 10 cá nhân trong đó có các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh.

Trả lời câu hỏi của chủ toạ về việc chồng bị cáo là ông Huỳnh Uy Dũng có biết việc làm của bị cáo hay không, bị cáo Hằng cho biết, ông Dũng không biết vì không ở chung nhà, lâu lâu mới về thăm con và ông Dũng có can ngăn nhưng bị cáo không nghe.

Bị cáo Hằng cũng thừa nhận đã mời bị cáo Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream vì bị cáo thấy bị cáo Quân có mâu thuẫn với bà Đặng Thị Hàn Ni.

Vị chủ toạ đặt câu hỏi trong các buổi livestream xúc phạm các cá nhân, có gì kiểm chứng không thì bà Hằng trả lời có việc kiểm chứng, có cái không.

“Bị cáo căn cứ vào những thông tin báo chí đã đăng để phát ngôn”, bà Hằng khai.

Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Hằng khai lúc đầu không nhận thức được vi phạm vì bị cáo đã livestream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì, tới khi bị bắt bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên xử hôm nay - Ảnh: Tiền Phong

“Bị cáo không kiềm chế được, bị cáo bị kích động khi hàng trăm người công kích bị cáo nên bị cáo bức xúc”, bà Hằng phân trần.

Dẫn tin từ VTC News, với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) không có ý kiến về cáo trạng.

Về phần bồi thường, quá trình điều tra vụ án, bà Oanh chưa cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại, chưa thống kê cụ thể thiệt hại về vật chất.

Sau khi hội ý với luật sư, bà Oanh nói rằng những năm qua, thiệt hại của bà không đong đếm được, đó là thiệt hại về danh dự, tinh thần.

Bà Mỹ Oanh nói bà thấy việc bà Hằng bị xử lý hình sự đã đủ cảnh tỉnh. "Mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy và mong lời xin lỗi từ bà Hằng", bà Mỹ Oanh nói.

Đến lượt mình, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) cho rằng hành vi mà bà Hằng gây ra đã làm nhục, mất uy tín, danh dự của ông.

"Cho đến giờ phút này vẫn có nhiều người tấn công vào trang cá nhân của tôi nói ăn chặn, ăn cướp tiền từ thiện. Danh dự, uy tín của tôi bị chà đạp. Tôi muốn được trả lại cho tôi sự trong sạch. Kinh tế, hợp đồng gián đoạn, những thứ này có thể làm lại được, còn danh dự thì không tạo dựng được”, ông Hưng nói.

Ông Hưng đồng ý bỏ qua yêu cầu bồi thường vật chất nhưng đổi lại bà Hằng phải xin lỗi ông trước tòa, trước truyền thông.

Chủ toạ phiên toà cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng 5 phút để suy nghĩ. Sau đó, bị cáo Hằng cho rằng bản thân ở tù đã 18 tháng là trả giá quá đắt nên không cần phải xin lỗi.