Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu không số bị chìm biết thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân nếu phát hiện.

Theo thông tin từ VTC News, thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, vào lúc 14h30 ngày 29/7, 1 xuồng không số, hành nghề lưới ghẹ gồm 4 lao động, do ông Trần Đức Lời (SN 1972, trú tại khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng khi vào đến khu vực cửa Cảng cá La Gi thì bị sóng đánh chìm, 4 lao động bị rơi xuống biển.

Sau đó, 3 lao động được thuyền cá ngư dân gần đó cứu vớt an toàn, còn 1 lao động bị sóng cuốn trôi mất tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1982, phường Phước Lộc, thị xã La Gi).

Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng trong khu vực thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu bị nạn biết thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân; đồng thời, cử cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Phước Lộc cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm.



Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đồn Biên phòng, thông báo cho các chủ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực cảng cá La Gi biết, phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân.



Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí gần Cảng cá La Gi, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân.

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