Cách làm quà tặng thầy cô 20/11 sáng tạo và ý nghĩa nhất!

Khi chưa bắt tay vào làm chúng ta thường vò đầu bức tóc và không tìm thấy một cách làm quà tặng thầy cô nào phù hợp và thiết thực nhất để tặng thầy cô. Nhưng khi bắt tay vào thì hàng ngàn ý tưởng xuất hiện trong đầu làm ta rối bời. Khó nhỉ?

Có rất nhiều cách làm quà tặng thầy cô 20/11 ý nghĩa và không mất quá nhiều chi phí. Nào, các bạn trẻ giàu óc sáng tạo và khéo léo, đại diện cho thế hệ trẻ hãy cùng mày mò làm những món quà độc quyền dâng tặng lên người làm nghề gõ đầu trẻ nhân ngày tri ân năm 2019.

Trong các cách làm quà tặng thầy cô 20/11 thì chúng tôi nhận thấy thiệp, giỏ quà, hoa handmade, khăn tự đan, album kỷ niệm, son handmade là những món quà độc đáo và tiện dụng nhất. Bạn đã sẵn sàng tự tay làm quà tặng thầy cô chưa? Chúng ta cùng thực hiện nào!

Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã sàng lọc để đưa ra những gợi ý quà tặng thầy cô ý nghĩa nhất để chia sẻ cùng các bạn trẻ. Mong rằng các thầy cô sẽ hạnh phúc ngập tràn khi nhận được tấm lòng thành kính từ các bạn.

Thiệp handmade

Khi nói về thiệp handmade thì bạn có thể thoải mái sáng tạo vì trang trí nghệ thuật là không có điểm dừng. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo các hoa văn, họa tiết trang trí từ lá cây, nhành cỏ hay cánh hoa, bông hoa.

Sau đó là tìm những phông chữ đẹp và nắn nót gửi gắm từng dòng tâm tư tình cảm vào trang giấy. Cảm giác khi tự tay viết bằng nét chữ của mình nó tuyệt vời như thời viết thư tay, rất tình cảm mà ở thời công nghệ hiện đại không bao giờ tìm thấy được. Đó sẽ là một dấu ấn riêng đơn giản, thuần khiết mà chân thành.

Một vài gợi ý nhỏ gửi đến bạn để làm quà handmade tặng thầy cô, bạn có thể tham khảo như sau:

Nguyên liệu:

- Ruy băng màu trắng, xanh lá cây, vàng

- Bìa cứng

- Kéo

- Băng dính 2 mặt, keo dán

Thực hiện

- Bước 1: để làm nhụy hoa, các bạn cắt một mẩu ruy băng bản 1,5 cm dài 3cm, phết chút keo ở đầu ruy băng và quấn lại như hình cái kén. Gắn keo ổn định để có được nhị hoa rum dáng dài.

- Bước 2: tiếp theo cắt một mẩu ruy băng trắng bản rộng 2,5cm và dài 11 cm. Làm bông hoa theo các bước như hình dưới. Lưu ý: Phía sau bông hoa bạn gập mép ruy băng thừa và dán ổn định lại.

- Bước 3: cắt bìa to gấp 3 lần cỡ thiệp bạn định làm, dùng sống dao trổ kẻ thẳng tại đường phân cách 3 phần thiệp, sau đó gấp nếp thiệp lại, hai phần bìa hai bên gập vào trong. Phần thiệp ở giữa được cắt khoét một ô trống đồng dạng hình thiệp để bạn gắn hoa trong khung đó.

- Bước 4: lật trái thiệp và đặt hai bông hoa rum nghiêng chéo trong khung thiệp, dán ổn định tại cuống, cắt bỏ ruy băng thừa.

Nếu bạn đã trở thành phụ huynh thì hãy cùng con yêu thực hiện mẫu thiệp sau để làm món quà tặng thầy cô ý nghĩa nhé, mẫu này khá đơn giản, phù hợp với lứa tuổi bé.

Dùng bàn tay bé xinh của bé làm thiệp handmade đơn giản đáng yêu

Cách dễ dàng nhất là dùng 5 ngón tay ngoan của bé nhúng vào màu rồi in lên phần bìa thiệp để tạo hình bông hoa độc đáo, trông rất đáng yêu đấy nhé!

Hoặc bạn có thể hướng dẫn bé dùng kéo để cắt thành những trái tim be bé nhiều màu sắc và kết nối những trái tim nhỏ thành lớn, cuối cùng gắn một chiếc nơ nhỏ là đã hoàn thành một chiếc thiệp cực yêu cho bé rồi đó!

Một ý tưởng khác để làm món quà handmade ý nghĩa tặng thầy cô và không đụng ý tưởng là sử dụng những chiếc cúc nhỏ rực rỡ và bút màu để sáng tạo ra những chiếc thiệp dễ thương mang dấu ấn riêng của bé.

Giỏ và hoa

Bạn nghĩ sao về một giỏ hoa giấy handmade trọn gói do chính tay bạn làm từ những bông hoa nhiều màu sắc đến chiếc giỏ bé bé xinh xinh?

Vậy chúng ta cùng thực hiện bó hoa hồng đỏ từ những tờ giấy nhún bằng đôi tay khéo léo của mình nào!

Cách làm quà tặng thầy cô 20/11 ý nghĩa

Nguyên liệu:

- Giấy nhún (màu tùy thích)

- Chỉ màu

- Giỏ hoa, xốp cắm hoa, dây ren trang trí.

Thực hiện:

- Cắt giấy nhún màu đỏ thành dải dài có chiều rộng từ 6cm – 9cm.

- Chú ý cắt giấy nhún theo chiều ngang khổ giấy để khi làm cánh hoa kéo giấy nhún giãn cho cánh hoa mềm mại.

- Gấp mép nhỏ ở đầu của giấy nhún rồi vặn xoắn trên mép giấy vừa gập, cách 2cm bạn vặn một lần chéo nếp giấy.

- Bạn tiếp tục vặn xoắn như thế hết chiều dài của dải giấy.

Đến cuối dải giấy, bạn xoắn tròn và gấp vào trong.

- Bắt đầu từ chỗ kết thúc điểm vặn xoắn, bạn cuốn đầu giấy xoắn vào trong.

- Tiếp tục cuộn tròn vào trong để các cánh hoa hồng sát cạnh nhau

- Khi cuốn bạn nhớ cuốn chặt tay để cánh hoa nở đều và đẹp.

- Sau khi cuốn hết dải giấy xoắn, bạn lấy sợi chỉ cột chặt bên dưới bông hoa

- Dùng tay nhẹ nhàng uốn cong các cành hoa hồng ra ngoài cho những cánh hoa hồng nở bung tròn mềm mại.

Trong các cách làm quà tặng thầy cô 20/11, chúng tôi muốn gửi tặng đến bạn một cách làm hoa khác rất tinh tế, đó chính là hoa lavender.

Hướng dẫn làm hoa lavender tự làm quà tặng thầy cô 20/11

Nguyên liệu:

- Giấy nhún ý cứng màu tím.

- Kẽm xanh số 18, Cuộn sáp xanh.

- Dụng cụ: kìm, kéo, súng bắn keo.

Cách làm:

- Bước 1: Cắt thành 3 tấm giấy nhún với 3 kích thước lần lượt là 6x5cm, 6x8cm và 6x20cm, bạn gấp đôi tấm giấy theo cạnh 6cm. Lưu ý là cắt tua rua sau đó dùng súng bắn keo dán dải tua rua dài nhất theo hình xoắn vào sợi kẽm, vừa quấn vừa dán cho chắc chắn.

- Bước 2: Sau khi quấn xong dải thứ nhất, thì quấn sáp xanh bên dưới cách 2,5cm rồi quấn đến dải giấy dài thứ hai. Quấn tiếp dải thứ 3 cách dải thứ nhất 1cm là xong một cành hoa lavender.

Những bông hoa lavender nên có độ dài chênh lệch nhau để tạo sự tự nhiên

- Bước 3: Tiếp tục làm cành hoa lavender thứ 2, chú ý nên quấn các đoạn chênh lệch khác nhau để có khi cắm vào bình sẽ trông tự nhiên hơn.

Cuối cùng, chúng ta cùng thực hiện làm giỏ hoa bằng dây thừng để tạo sự độc đáo riêng biệt mà cũng không kém phần hướng về hoài cổ nhé!

Nguyên liệu:

- Dây thừng sợi to

- Dao rọc giấy

- Keo nến (súng bắn keo)

- Kéo

Sáng tạo giỏ hoa bằng dây thừng tặng thầy cô ngày lễ tri ân

Thực hiện:

- Bước 1: Với sợi dây thừng sợi to, bạn hãy cuộn sợi dây thừng lại thành vòng tròn nhỏ và dán keo để cố định lại.

- Bước 2: Bạn đặt trên mặt phẳng và tiếp tục cuộn tròn, bạn vừa cuộn vừa dán keo. Lưu ý là bạn hãy cuộn chặt và đều tay để dây thừng không bị rời ra. Tiếp tục cuộn cho đến khi bằng kích thước giỏ bạn mong muốn.

- Bước 3: Đặt dây thừng lên trên đường dây thừng ngoài cùng của đáy giỏ rồi dán chặt lại và cuốn dây vòng theo hình tròn của đáy giỏ, cuốn lên cao với cùng một kích thước và lưu ý là khi vừa cuộn bạn vừa dán keo để cố định cho đến khi chiều cao của thành giỏ được 1/4 đường kính đáy giỏ thì dừng lại.

- Bước 4: làm quai xách giỏ bằng cách cắt hai đoạn dây thừng dài bằng nhau, kích thước sao cho phù hợp với chiếc giỏ handmade là được. Sau đó bạn dán hai sợi dây này chặt vào nhau và dán cố định vào hai bên thành giỏ là đã hoàn thành một chiếc giỏ khá xinh.

Cùng bé thực hiện món quà tặng thầy cô 20/11 mang đậm dấu ấn riêng

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Bên cạnh một vài cách làm quà tặng thầy cô 20/11 trên, chúng ta cũng có thể làm chiếc hũ đựng hình quả táo chứa những viên chocolate hoặc những viên kẹo nhiều màu ngọt ngào hoặc một khung hình bằng giấy. Nếu khéo tay hơn hãy thử một lần làm son handmade hoặc khăn len để bày tỏ lòng thành kính lên thầy cô vào dịp lễ sắp đến gần nhé!