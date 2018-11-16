Hướng dẫn cách cắm hoa ngày 20/11 đẹp và ý nghĩa tặng thầy cô giáo

Du lịch 16/11/2018 11:25

Hoa tươi luôn là món quà không thể thiếu để tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuy nhiên sẽ tuyệt vời hơn nếu đó là bó hoa hay giỏ hoa do các cô cậu học trò tự tay cắm. Dưới đây là hướng dẫn cách cắm hoa ngày 20/11 đẹp và ý nghĩa tặng thầy cô, cùng tham khảo ngay!

Ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô
Ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô

Ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy. Trong ngày này, các em học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà để tri ân các thầy cô giáo.

Trong ngày 20/11, các em học sinh thường tặng hoa và biếu quà để tri ân các thầy cô giáo
Trong ngày 20/11, các em học sinh thường tặng hoa và biếu quà để tri ân các thầy cô giáo

Tuy nhiên việc tặng hoa và quà bán sẵn đã trở nên quá bình thường. Vì vậy ngày nay các bạn trẻ thường có xu hướng tự tay làm những món quà giản dị để kính dâng lên thầy cô, bày tỏ tình cảm của mình, ý nghĩa cắm hoa ngày 20.11 cũng xuất phát từ đây.  

Hoa tươi luôn là món quà được đông đảo phụ huynh và học sinh lựa chọn làm quà tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoa tươi luôn là món quà được đông đảo phụ huynh và học sinh lựa chọn làm quà tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

những kiểu cắm hoa cho ngày 20.11 vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của rất nhiều cô cậu học trò vào các dịp lễ Hiến chương nhà giáo hằng năm.

Học cách cắm hoa đơn giản cho ngày 20 tháng 11 với hộp hoa hồng trắng sang trọng

Trong các cách cắm hoa và thuyết trình ngày 20.11 thì hoa hồng trắng vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi sự sang trọng và tinh khôi của nó mang lại.

Hoa hồng trắng và hoa lá phụ
Hoa hồng trắng và hoa lá phụ

Chuẩn bị

  • Hoa hồng trắng
  • Lá cây và hoa phụ: Đối với các loại lá cắm kèm hoa, bạn nên sử dụng chủ yếu lá cây bạch đàn, hoa sao, hoa vàng anh, hoa hồng và hoa cát tường trắng. Có thể kết hợp thêm vào một ít hoa nhài, hoa thủy tiên trắng để chậu hoa lung linh hơn
  • Một hộp giấy cứng
Nên chọn hộp giấy cứng cáp để cắm hoa
Nên chọn hộp giấy cứng cáp để cắm hoa
  • Xốp cắm hoa

Cách làm

Bước 1

  • Đầu tiên, hãy ngâm xốp cắm hoa vào nước khoảng 10 – 15 phút cho ngậm nước.
Ngâm xốp cắm hoa vào nước khoảng 10 – 15 phút
Ngâm xốp cắm hoa vào nước khoảng 10 – 15 phút
  • Tùy thuộc vào kích thước lớn nhỏ của xốp cắm hoa mà thời gian ngâm có thể lâu hơn. Hãy kiên nhẫn để miếng xốp ngấm đều nước vào bên trong.
  • Miếng xốp khi đã ngậm nước sẽ nặng hơn và dễ cắt hơn.

Bước 2

Lót một lớp giấy bóng kính vào trong chiếc hộp, sau đó đo và cắt miếng xốp cắm hoa sao cho vừa khít với phần lòng hộp.

Đặt miếng xốp vào bên trong và lấy kéo cắt bỏ phần giấy bóng kính thừa bên ngoài
Đặt miếng xốp vào bên trong và lấy kéo cắt bỏ phần giấy bóng kính thừa bên ngoài

Tiếp đến, hãy nhẹ nhàng đặt miếng xốp vào bên trong và lấy kéo cắt bỏ phần giấy bóng kính thừa bên ngoài.

Bước 3

Chuẩn bị lá cắm kèm bằng cách dùng kéo cắt rời các cành lá nhỏ ra khỏi cành lớn. Cắm các lá cây bạch đàn lớn vòng kín quanh hộp để tạo hình cơ bản, sau đó hãy cắm xen kẽ những cành lá nhỏ khác.

Cắm lá, cành và hoa phụ xung quanh
Cắm lá, cành và hoa phụ xung quanh

Lưu ý: Để tạo độ chắc chắn, hãy cắm các cành sâu vào miếng xốp khoảng 3-5cm; đồng thời sắp xếp chiều các cành lá khi cắm để chúng không bị chồng chéo và phân bố đều ở tất cả các phía của hộp.

Bước 4

Cắm hoa chính: Đầu tiên, cắm đều hoa hồng kín bề mặt hộp. Tiếp đến, cắm hoa cát tường, hoa nhài và hoa thủy tiên xen kẽ. Sau khi cắm xong, hãy dành vài phút điều chỉnh lại hình dáng cho bó hoa tròn đều và đẹp mắt hơn.

Bó hoa được cắm tròn đều và đẹp mắt
Bó hoa được cắm tròn đều và đẹp mắt

Hướng dẫn cách cắm hoa ngày 20 tháng 11 ý nghĩa với hoa Lily để bàn đơn giản

Nói đến những mẫu cắm hoa đẹp ngày 20.11 không thể không nhắc đến hoa Lily, bởi đây là loài hoa tượng trưng cho sự ấm áp và lòng biết ơn đối với thầy cô giáo.

Hoa Lily là loài hoa tượng trưng cho sự ấm áp và lòng biết ơn đối với thầy cô giáo
Hoa Lily là loài hoa tượng trưng cho sự ấm áp và lòng biết ơn đối với thầy cô giáo

Chuẩn bị

1 cành hoa ly hồng lớn khoảng 4- 5 bông nở, cùng nhiều nụ nhỏ

5 hoa hồng màu xác pháo

5 hoa phi yến màu hồng đậm

3 cành hoa cát tường màu trắng và hồng nhạt, mỗi cành khoảng 3 bông

Vài cành lá có kích cỡ và màu khác nhau.

Một lọ thuỷ tinh lớn, một miếng lưới sắt nhỏ cùng kéo cắt và nước cắm hoa

Cách làm

Bước 1

Lấy 3 cành lá nhỏ cao gấp 2,5 lần lọ hoa cắm vào bình 
Lấy 3 cành lá nhỏ cao gấp 2,5 lần lọ hoa cắm vào bình

Lấy 3 cành lá nhỏ cao gấp 2,5 lần lọ hoa cắm vào bình, chẽ xoè theo 3 hướng đều trên miệng lọ. Lưu ý trước khi cắm cành nên cho một miếng lưới sắt vo gọn lại trong lòng lọ để các mắt lưới cố định cành một cách chắc chắn. Tiếp đến, cắm xen kẽ các cành lá khác màu, khác cỡ với 3 cành vừa cắm, tạo nên một phần nền xanh cho hoa nổi bật.

Bước 2

Ngắt 3 bông ly đã nở riêng ra rồi cắm cành ly chính vào giữa lọ
Ngắt 3 bông ly đã nở riêng ra rồi  cắm cành ly chính vào giữa lọ

Ngắt 3 bông ly đã nở riêng ra rồi  cắm cành ly chính vào giữa lọ, 3 bông vừa ngắt cắm xoè  theo 3 hướng đổ ra phía trước lọ. Lưu ý cắm hoa thấp hơn cành lá khoảng 5 - 6cm và thấp dần về phía trước lọ. Toàn bộ hoa sẽ được bày vào mặt chính diện của lọ nên bạn sẽ cắm hoa lên trước mặt lá.

Bước 3

Cắm hoa ly theo các hướng khác nhau của lọ
Cắm hoa ly theo các hướng khác nhau của lọ

Cắm hoa hồng xen giữa các bông hoa ly, độ cao của mỗi bông hoa hồng cách mặt hoa ly đứng cạnh nó khoảng 2cm.  Nên chèn thêm chút cuống cành vào phía sau lọ cho phần hoa phía trước chắc chắn hơn.

Bình hoa tự cắm là một món quà vô cùng ý nghĩa tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo trong ngày lễ 20/11 trọng đại
Bình hoa tự cắm là một món quà vô cùng ý nghĩa tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo trong ngày lễ 20/11 trọng đại

Hy vọng với hướng dẫn cách cắm hoa ngày 20 tháng 11 ở trên, các cô cậu học trò sẽ có một món quà vô cùng ý nghĩa tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo trong ngày lễ trọng đại sắp đến.

Hướng dẫn cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 đơn giản mà độc đáo

Hướng dẫn cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 đơn giản mà độc đáo

Hoa hồng không chỉ đẹp, nổi bật mà còn là loại hoa dễ cắm. Do vậy, lựa chọn cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 sẽ giúp bạn có được giỏ hoa tươi thắm, thanh lịch làm món quà ý nghĩa tri ân các thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

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